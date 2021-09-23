https://ria.ru/20210923/proizvodstvo-1751484123.html
Дмитровский завод предложил Natura Siberica возобновить выпуск косметики
Дмитровский завод предложил Natura Siberica возобновить выпуск косметики - РИА Новости, 23.09.2021
Дмитровский завод предложил Natura Siberica возобновить выпуск косметики
Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) предложил временной администрации российского производителя косметики Natura Siberica... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:18
2021-09-23T16:18
2021-09-23T16:18
экономика
россия
natura siberica
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) предложил временной администрации российского производителя косметики Natura Siberica возобновить выпуск продукции, говорится в заявлении предприятия."Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) предложил временной администрации Natura Siberica возобновить производство косметики", - заявил представитель ДОЗАКЛ. Завод при этом указывает, что больше года пытался взыскать с ООО "Первое решение" (основного юрлица Natura Siberica) компенсацию за пожар, который случился в марте 2020 года и уничтожил главный производственный корпус.Все это время, продолжает предприятие, между сторонами действовал договор аренды, который, как отмечается в релизе, систематически нарушался со стороны производителя косметики. "Нарушения касались требований техники безопасности, пожарной охраны и охраны труда, допущенные арендатором. На предписания об устранении нарушений менеджмент косметической компании не реагировал", - добавляет завод.В конце августа ДОЗАКЛ расторг договор с "Первым решением", "недобросовестным арендатором". "Находящееся внутри помещений имущество ООО "Первое решение" в соответствии с предписанием следственных органов было передано на ответственное хранение собственнику компании И.Ю. Трубниковой (Ирине Трубниковой, первой жене основателя Natura Siberica Андрея Трубникова и совладелице компании - ред.)", - говорится в сообщении."Тем не менее, учитывая долгосрочные партнерские отношения с ООО "Первое решение", ДОЗАКЛ направило в адрес генерального директора ООО "Первое решение" Д. Ганзера предложение о сотрудничестве, которое позволит минимизировать убытки косметической компании", - продолжается в релизе. Так, завод готов принять в аренду у "Первого решения" производственные мощности (если подобное не будет противоречить судебным запретам и другим обеспечительным мерам), что позволит предоставить рабочие места и возобновить производство."Данное предложение поможет ООО "Первое решение" избежать банкротства и продолжить деятельность в обычном режиме. При этом размер арендной платы предлагается определить при помощи независимой оценочной организации. Кроме того, ООО "ДОЗАКЛ" готово рассмотреть и иные варианты сотрудничества с ООО "Первое решение", которые позволят продолжить выпуск косметической продукции", - заключается в сообщении.
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экономика, россия, natura siberica
Дмитровский завод предложил Natura Siberica возобновить выпуск косметики
Дмитровский завод предложил Natura Siberica возобновить выпуск косметики
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) предложил временной администрации российского производителя косметики Natura Siberica
возобновить выпуск продукции, говорится в заявлении предприятия.
"Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) предложил временной администрации Natura Siberica возобновить производство косметики", - заявил представитель ДОЗАКЛ. Завод при этом указывает, что больше года пытался взыскать с ООО "Первое решение" (основного юрлица Natura Siberica) компенсацию за пожар, который случился в марте 2020 года и уничтожил главный производственный корпус.
Все это время, продолжает предприятие, между сторонами действовал договор аренды, который, как отмечается в релизе, систематически нарушался со стороны производителя косметики. "Нарушения касались требований техники безопасности, пожарной охраны и охраны труда, допущенные арендатором. На предписания об устранении нарушений менеджмент косметической компании не реагировал", - добавляет завод.
В конце августа ДОЗАКЛ расторг договор с "Первым решением", "недобросовестным арендатором". "Находящееся внутри помещений имущество ООО "Первое решение" в соответствии с предписанием следственных органов было передано на ответственное хранение собственнику компании И.Ю. Трубниковой (Ирине Трубниковой, первой жене основателя Natura Siberica Андрея Трубникова и совладелице компании - ред.)", - говорится в сообщении.
"Тем не менее, учитывая долгосрочные партнерские отношения с ООО "Первое решение", ДОЗАКЛ направило в адрес генерального директора ООО "Первое решение" Д. Ганзера предложение о сотрудничестве, которое позволит минимизировать убытки косметической компании", - продолжается в релизе. Так, завод готов принять в аренду у "Первого решения" производственные мощности (если подобное не будет противоречить судебным запретам и другим обеспечительным мерам), что позволит предоставить рабочие места и возобновить производство.
"Данное предложение поможет ООО "Первое решение" избежать банкротства и продолжить деятельность в обычном режиме. При этом размер арендной платы предлагается определить при помощи независимой оценочной организации. Кроме того, ООО "ДОЗАКЛ" готово рассмотреть и иные варианты сотрудничества с ООО "Первое решение", которые позволят продолжить выпуск косметической продукции", - заключается в сообщении.