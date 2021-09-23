https://ria.ru/20210923/proizvodstvo-1751484123.html

Дмитровский завод предложил Natura Siberica возобновить выпуск косметики

Дмитровский завод предложил Natura Siberica возобновить выпуск косметики - РИА Новости, 23.09.2021

Дмитровский завод предложил Natura Siberica возобновить выпуск косметики

Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) предложил временной администрации российского производителя косметики Natura Siberica... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:18

2021-09-23T16:18

2021-09-23T16:18

экономика

россия

natura siberica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574747124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45e1759bffee2745aaeccef47fa1fef9.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) предложил временной администрации российского производителя косметики Natura Siberica возобновить выпуск продукции, говорится в заявлении предприятия."Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) предложил временной администрации Natura Siberica возобновить производство косметики", - заявил представитель ДОЗАКЛ. Завод при этом указывает, что больше года пытался взыскать с ООО "Первое решение" (основного юрлица Natura Siberica) компенсацию за пожар, который случился в марте 2020 года и уничтожил главный производственный корпус.Все это время, продолжает предприятие, между сторонами действовал договор аренды, который, как отмечается в релизе, систематически нарушался со стороны производителя косметики. "Нарушения касались требований техники безопасности, пожарной охраны и охраны труда, допущенные арендатором. На предписания об устранении нарушений менеджмент косметической компании не реагировал", - добавляет завод.В конце августа ДОЗАКЛ расторг договор с "Первым решением", "недобросовестным арендатором". "Находящееся внутри помещений имущество ООО "Первое решение" в соответствии с предписанием следственных органов было передано на ответственное хранение собственнику компании И.Ю. Трубниковой (Ирине Трубниковой, первой жене основателя Natura Siberica Андрея Трубникова и совладелице компании - ред.)", - говорится в сообщении."Тем не менее, учитывая долгосрочные партнерские отношения с ООО "Первое решение", ДОЗАКЛ направило в адрес генерального директора ООО "Первое решение" Д. Ганзера предложение о сотрудничестве, которое позволит минимизировать убытки косметической компании", - продолжается в релизе. Так, завод готов принять в аренду у "Первого решения" производственные мощности (если подобное не будет противоречить судебным запретам и другим обеспечительным мерам), что позволит предоставить рабочие места и возобновить производство."Данное предложение поможет ООО "Первое решение" избежать банкротства и продолжить деятельность в обычном режиме. При этом размер арендной платы предлагается определить при помощи независимой оценочной организации. Кроме того, ООО "ДОЗАКЛ" готово рассмотреть и иные варианты сотрудничества с ООО "Первое решение", которые позволят продолжить выпуск косметической продукции", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20210921/sud-1751137069.html

https://ria.ru/20210917/isk-1750507466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, natura siberica