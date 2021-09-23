https://ria.ru/20210923/programmirovanie-1751417018.html

Онлайн-конференция о финале чемпионата по программированию ICPC

Онлайн-конференция о финале чемпионата по программированию ICPC - РИА Новости, 23.09.2021

Онлайн-конференция о финале чемпионата по программированию ICPC

30 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная финалу Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC в Москве.

2021-09-23T10:38

2021-09-23T10:38

2021-09-23T11:26

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Задать вопросУчастники:- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета финала Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC Максут ШАДАЕВ;- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ; - Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард ЛЫСЕНКО;- ректор МФТИ Дмитрий ЛИВАНОВ;- исполнительный директор ICPC, президент фонда ICPC Уильям ПАУЧЕР.Финал самого престижного в мире чемпионата по программированию впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября в ЦВЗ "Манеж". Участие в нем примут свыше ста сильнейших университетских команд более чем из сорока стран, в том числе пятнадцать команд из российских вузов. Среди победителей прежних лет – топ-менеджеры ведущих ИТ-компаний России и мира. Команды из трех человек в течение пяти часов будут искать оптимальные решения для 8-12 алгоритмических задач разной степени сложности. Решение предполагает написание кода на одном из языков программирования. Побеждает команда, справившаяся с максимальным количеством заданий в рамках установленного времени.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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