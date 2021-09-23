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Онлайн-конференция о финале чемпионата по программированию ICPC
Онлайн-конференция о финале чемпионата по программированию ICPC - РИА Новости, 23.09.2021
Онлайн-конференция о финале чемпионата по программированию ICPC
30 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная финалу Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC в Москве.
2021-09-23T10:38
2021-09-23T11:26
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Задать вопросУчастники:- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета финала Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC Максут ШАДАЕВ;- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ; - Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард ЛЫСЕНКО;- ректор МФТИ Дмитрий ЛИВАНОВ;- исполнительный директор ICPC, президент фонда ICPC Уильям ПАУЧЕР.Финал самого престижного в мире чемпионата по программированию впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября в ЦВЗ "Манеж". Участие в нем примут свыше ста сильнейших университетских команд более чем из сорока стран, в том числе пятнадцать команд из российских вузов. Среди победителей прежних лет – топ-менеджеры ведущих ИТ-компаний России и мира. Команды из трех человек в течение пяти часов будут искать оптимальные решения для 8-12 алгоритмических задач разной степени сложности. Решение предполагает написание кода на одном из языков программирования. Побеждает команда, справившаяся с максимальным количеством заданий в рамках установленного времени.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
10:38 23.09.2021 (обновлено: 11:26 23.09.2021)
 

Онлайн-конференция о финале чемпионата по программированию ICPC

Читать ria.ru в
30 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная финалу Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC в Москве.
Задать вопрос

Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета финала Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC Максут ШАДАЕВ;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард ЛЫСЕНКО;
- ректор МФТИ Дмитрий ЛИВАНОВ;
- исполнительный директор ICPC, президент фонда ICPC Уильям ПАУЧЕР.

Финал самого престижного в мире чемпионата по программированию впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября в ЦВЗ "Манеж". Участие в нем примут свыше ста сильнейших университетских команд более чем из сорока стран, в том числе пятнадцать команд из российских вузов. Среди победителей прежних лет – топ-менеджеры ведущих ИТ-компаний России и мира. Команды из трех человек в течение пяти часов будут искать оптимальные решения для 8-12 алгоритмических задач разной степени сложности. Решение предполагает написание кода на одном из языков программирования. Побеждает команда, справившаяся с максимальным количеством заданий в рамках установленного времени.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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