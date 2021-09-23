10:38 23.09.2021 (обновлено: 11:26 23.09.2021)
Онлайн-конференция о финале чемпионата по программированию ICPC
30 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная финалу Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC в Москве.
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Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета финала Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC Максут ШАДАЕВ;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард ЛЫСЕНКО;
- ректор МФТИ Дмитрий ЛИВАНОВ;
- исполнительный директор ICPC, президент фонда ICPC Уильям ПАУЧЕР.
Финал самого престижного в мире чемпионата по программированию впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября в ЦВЗ "Манеж". Участие в нем примут свыше ста сильнейших университетских команд более чем из сорока стран, в том числе пятнадцать команд из российских вузов. Среди победителей прежних лет – топ-менеджеры ведущих ИТ-компаний России и мира. Команды из трех человек в течение пяти часов будут искать оптимальные решения для 8-12 алгоритмических задач разной степени сложности. Решение предполагает написание кода на одном из языков программирования. Побеждает команда, справившаяся с максимальным количеством заданий в рамках установленного времени.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета финала Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC Максут ШАДАЕВ;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард ЛЫСЕНКО;
- ректор МФТИ Дмитрий ЛИВАНОВ;
- исполнительный директор ICPC, президент фонда ICPC Уильям ПАУЧЕР.
Финал самого престижного в мире чемпионата по программированию впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября в ЦВЗ "Манеж". Участие в нем примут свыше ста сильнейших университетских команд более чем из сорока стран, в том числе пятнадцать команд из российских вузов. Среди победителей прежних лет – топ-менеджеры ведущих ИТ-компаний России и мира. Команды из трех человек в течение пяти часов будут искать оптимальные решения для 8-12 алгоритмических задач разной степени сложности. Решение предполагает написание кода на одном из языков программирования. Побеждает команда, справившаяся с максимальным количеством заданий в рамках установленного времени.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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