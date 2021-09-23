https://ria.ru/20210923/proektoriya-1751476510.html

Путин: "Проектория" дает школьникам представление о многообразии профессий

Путин: "Проектория" дает школьникам представление о многообразии профессий - РИА Новости, 23.09.2021

Путин: "Проектория" дает школьникам представление о многообразии профессий

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников всероссийского форума "Проектория", подчеркнув, что благодаря мероприятию участники узнают о... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:45

2021-09-23T15:45

2021-09-23T15:45

образование - общество

ярославль

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников всероссийского форума "Проектория", подчеркнув, что благодаря мероприятию участники узнают о многообразии профессий, сообщается на сайте Кремля.Глава государства добавил, что участники также проявили свои таланты в решении прикладных задач, а в ходе общения с бизнесменами и руководителями познакомились с проектной деятельностью.Всероссийский форум профориентации "Проектория" проходит в Ярославле 21-23 сентября.Мероприятие проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Ежегодно на форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

https://ria.ru/20210922/forum-1751258723.html

ярославль

россия

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образование - общество, ярославль, владимир путин, россия