Путин: "Проектория" дает школьникам представление о многообразии профессий
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников всероссийского форума "Проектория", подчеркнув, что благодаря мероприятию участники узнают о многообразии профессий, сообщается на сайте Кремля.
"Приветствую вас на всероссийском форуме "Проектория", который проводится уже в девятый раз и традиционно объединяет на своей площадке школьников старших классов, ведущие отечественные компании и образовательные организации... Благодаря "Проектории" вы уже получили наглядное представление о многообразии профессий, о том, какие требования предъявляются к специалистам", - говорится в сообщении.
Глава государства добавил, что участники также проявили свои таланты в решении прикладных задач, а в ходе общения с бизнесменами и руководителями познакомились с проектной деятельностью.
"Уверен, что участие в "Проектории" помогло вам совершить множество увлекательных открытий и встретить друзей, вдохновило на творчество и интересные совместные проекты", - отметил Путин.
Всероссийский форум профориентации "Проектория" проходит в Ярославле 21-23 сентября.
Мероприятие проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Ежегодно на форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.
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