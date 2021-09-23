https://ria.ru/20210923/priglashenie-1751391810.html
Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Москву
Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Москву - РИА Новости, 23.09.2021
Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Москву
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри пригасил его посетить Москву. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T01:32
2021-09-23T01:32
2021-09-23T01:32
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сергей лавров
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россия
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри пригасил его посетить Москву.Беседа глав внешнеполитических ведомств проходит в среду вечером на полях Генеральной Ассамблеи ООН.Шукри отметил, что рад встретиться с российским министром. "Может, мы встретимся в Москве", - ответил Лавров.Лавров прибыл в среду в штаб-квартиру всемирной организации для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи.
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Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Москву
Лавров пригласил главу МИД Египта Шукри посетить Москву