https://ria.ru/20210923/priglashenie-1751391810.html

Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Москву

Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Москву - РИА Новости, 23.09.2021

Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри пригасил его посетить Москву. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T01:32

2021-09-23T01:32

2021-09-23T01:32

в мире

египет

оон

москва

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

самех шукри

россия

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри пригасил его посетить Москву.Беседа глав внешнеполитических ведомств проходит в среду вечером на полях Генеральной Ассамблеи ООН.Шукри отметил, что рад встретиться с российским министром. "Может, мы встретимся в Москве", - ответил Лавров.Лавров прибыл в среду в штаб-квартиру всемирной организации для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи.

https://ria.ru/20190426/1553078850.html

египет

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, египет, оон, москва, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, самех шукри, россия