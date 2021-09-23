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ФАС выдала предупреждение "Пятерочке" и "Магниту"
ФАС выдала предупреждение "Пятерочке" и "Магниту" - РИА Новости, 23.09.2021
ФАС выдала предупреждение "Пятерочке" и "Магниту"
Подмосковный главк Федеральной антимонопольной службы потребовал от торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" снизить цены на продукты, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:31
2021-09-23T11:24
общество
московская область (подмосковье)
магнит (компания-ритейлер)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подмосковный главк Федеральной антимонопольной службы потребовал от торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" снизить цены на продукты, говорится в сообщении ведомства.Служба установила, что в тех городских округах, где один из ретейлеров занимает доминирующее положение, цены на продукты были выше, чем в других муниципальных образованиях. Так, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины оказалась завышена более чем на 10 процентов.ФАС выдала компаниям "Агроторг" ("Пятерочка") и "Тандер" ("Магнит") предписание прекратить необоснованное завышение цен. Исполнить его торговые сети должны в течение десяти дней.Если они этого не сделают, ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.
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общество, московская область (подмосковье), магнит (компания-ритейлер), федеральная антимонопольная служба (фас россии), пятерочка (сеть магазинов)
10:31 23.09.2021 (обновлено: 11:24 23.09.2021)
 
ФАС выдала предупреждение "Пятерочке" и "Магниту"

ФАС выдала "Пятерочке" и "Магниту" предупреждение снизить цены на продукты в Подмосковье

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФАС
ФАС - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подмосковный главк Федеральной антимонопольной службы потребовал от торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" снизить цены на продукты, говорится в сообщении ведомства.
Служба установила, что в тех городских округах, где один из ретейлеров занимает доминирующее положение, цены на продукты были выше, чем в других муниципальных образованиях. Так, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины оказалась завышена более чем на 10 процентов.
ФАС выдала компаниям "Агроторг" ("Пятерочка") и "Тандер" ("Магнит") предписание прекратить необоснованное завышение цен. Исполнить его торговые сети должны в течение десяти дней.
Если они этого не сделают, ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.
Девушка у прилавка с овощами в магазине Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 09:11
Рязанское УФАС завело антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Магнит (компания-ритейлер)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Пятерочка (сеть магазинов)
 
 
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