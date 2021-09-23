РЭЦ выяснил пожелания экспортеров по развитию ИС "Одно окно"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр выяснил у экспортеров, каких сервисов на платформе "Мой экспорт" они ждут больше всего, среди пожеланий - поддержка выставочной деятельности и компенсация различных затрат, сообщает РЭЦ.
"Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) подвел итоги голосования среди отечественных компаний за сервисы, которые предполагается запустить на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") на следующем этапе. Его целью было выяснить, какие онлайн-услуги нужны компаниям", - говорится в сообщении.
Высказать свое мнение компании могли по трем блокам онлайн-сервисов: меры господдержки, получение разрешительных документов и бизнес-сервисы.
По итогам опроса РЭЦ выделил наиболее приоритетные для экспортеров услуги. Так, среди мер господдержки, которых экспортеры ждут в первую очередь в цифровом виде, оказались поддержка выставочной деятельности, компенсация затрат на регистрацию фармпродукции за рубежом и затрат на регистрацию интеллектуальной собственности, а также поддержка сертификации сельхозпродукции и затрат на НИОКР и омологацию.
Высказать свое мнение компании могли по трем блокам онлайн-сервисов: меры господдержки, получение разрешительных документов и бизнес-сервисы.
По итогам опроса РЭЦ выделил наиболее приоритетные для экспортеров услуги. Так, среди мер господдержки, которых экспортеры ждут в первую очередь в цифровом виде, оказались поддержка выставочной деятельности, компенсация затрат на регистрацию фармпродукции за рубежом и затрат на регистрацию интеллектуальной собственности, а также поддержка сертификации сельхозпродукции и затрат на НИОКР и омологацию.
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"Из всего спектра услуг по получению разрешительных документов в "Одном окне" больше всего голосов поступило за выдачу сертификатов происхождения товаров, получение лицензий на экспорт (от Минпромторга) и получение фито- и ветосанитарных сертификатов", - добавляет РЭЦ.
Среди самых востребованных бизнес-сервисов для экспортеров определены услуги из области e-commerce, в том числе размещение продукции в национальных магазинах на электронных торговых площадках, образовательные сервисы "Школы экспорта РЭЦ", услуги по организации отправки почтовых международных отправлений (совместно с "Почтой России"), "Агроэкспрессы" (совместно с РЖД) и финансовые продукты Группы РЭЦ.
"Мы создавали нашу платформу, опираясь на потребности и пожелания ее главных пользователей — экспортеров, и продолжаем развитие в этом направлении. Сейчас завершился очередной опрос компаний, чтобы учесть их мнение о приоритезации в оцифровке мер поддержки экспорта на следующем этапе, и мы обязательно учтем полученную информацию в своей работе. Могу с уверенностью сказать, что наиболее востребованные по мнению экспортеров сервисы будут разработаны в течение следующего года", — прокомментировала результаты опроса генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Опрос проводился в августе 2021 года на сайте РЭЦ. В нем могли принять участие как компании, которые уже занимаются внешнеэкономической деятельностью, так и будущие экспортеры.
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