https://ria.ru/20210923/pozhar-1751465364.html
В здании ВШЭ в центре Москвы произошел пожар
В здании ВШЭ в центре Москвы произошел пожар - РИА Новости, 23.09.2021
В здании ВШЭ в центре Москвы произошел пожар
Порядка 100 человек эвакуировали из здания Высшей школы экономики в центре Москвы из-за возгорания строительного мусора, никто не пострадал, рассказал РИА... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:55
2021-09-23T14:55
2021-09-23T14:57
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуировали из здания Высшей школы экономики в центре Москвы из-за возгорания строительного мусора, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."После возгорания строительного мусора в подвале здания Высшей школы экономики в Большом Трехсвятительском переулке в целях безопасности эвакуировали почти 100 человек", - сообщил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание строительного мусора в подвале удалось ликвидировать в 14.32. В ведомстве отметили, что на первом этаже здания проходит реконструкция.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
14:55 23.09.2021 (обновлено: 14:57 23.09.2021)
В здании ВШЭ в центре Москвы произошел пожар
МЧС: пожар произошел в здании ВШЭ в центре Москвы, около ста человек эвакуировали