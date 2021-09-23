https://ria.ru/20210923/pozhar-1751465364.html

В здании ВШЭ в центре Москвы произошел пожар

В здании ВШЭ в центре Москвы произошел пожар - РИА Новости, 23.09.2021

В здании ВШЭ в центре Москвы произошел пожар

Порядка 100 человек эвакуировали из здания Высшей школы экономики в центре Москвы из-за возгорания строительного мусора, никто не пострадал, рассказал РИА... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:55

2021-09-23T14:55

2021-09-23T14:57

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуировали из здания Высшей школы экономики в центре Москвы из-за возгорания строительного мусора, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."После возгорания строительного мусора в подвале здания Высшей школы экономики в Большом Трехсвятительском переулке в целях безопасности эвакуировали почти 100 человек", - сообщил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание строительного мусора в подвале удалось ликвидировать в 14.32. В ведомстве отметили, что на первом этаже здания проходит реконструкция.

https://ria.ru/20210923/pozhar-1751398156.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия