https://ria.ru/20210923/pozhar-1751405679.html
На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре
На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре - РИА Новости, 23.09.2021
На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в сгоревшем здании в Петропавловске-Камчатском пяти тел, сообщили в региональном следственном управлении... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:19
2021-09-23T09:19
2021-09-23T09:19
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в сгоревшем здании в Петропавловске-Камчатском пяти тел, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.Накануне представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пять человек погибли в результате пожара в двухквартирном деревянном доме на улице Осипенко, их личности выясняются."Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)… Установлены личности четырех человек. Это мужчины в возрасте от 39 до 47 лет и 51-летняя женщина, тело еще одного мужчины до настоящего времени не опознано из-за сильных термических ожогов", – сказали в управлении.В пресс-службе добавили, что назначено шесть судебных экспертиз, в ходе осмотра места происшествия изъят фрагмент электропроводки.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре
СК завел уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре в Петропавловске-Камчатском