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На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре
На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре - РИА Новости, 23.09.2021
На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в сгоревшем здании в Петропавловске-Камчатском пяти тел, сообщили в региональном следственном управлении... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:19
2021-09-23T09:19
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в сгоревшем здании в Петропавловске-Камчатском пяти тел, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.Накануне представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пять человек погибли в результате пожара в двухквартирном деревянном доме на улице Осипенко, их личности выясняются."Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)… Установлены личности четырех человек. Это мужчины в возрасте от 39 до 47 лет и 51-летняя женщина, тело еще одного мужчины до настоящего времени не опознано из-за сильных термических ожогов", – сказали в управлении.В пресс-службе добавили, что назначено шесть судебных экспертиз, в ходе осмотра места происшествия изъят фрагмент электропроводки.
https://ria.ru/20210922/pozhar-1751231608.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:19 23.09.2021
 
На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре

СК завел уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре в Петропавловске-Камчатском

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : СК РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в сгоревшем здании в Петропавловске-Камчатском пяти тел, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Накануне представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пять человек погибли в результате пожара в двухквартирном деревянном доме на улице Осипенко, их личности выясняются.
"Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)… Установлены личности четырех человек. Это мужчины в возрасте от 39 до 47 лет и 51-летняя женщина, тело еще одного мужчины до настоящего времени не опознано из-за сильных термических ожогов", – сказали в управлении.
В пресс-службе добавили, что назначено шесть судебных экспертиз, в ходе осмотра места происшествия изъят фрагмент электропроводки.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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