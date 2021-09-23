https://ria.ru/20210923/pozhar-1751405679.html

На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре

На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре - РИА Новости, 23.09.2021

На Камчатке завели дело после гибели пяти человек при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в сгоревшем здании в Петропавловске-Камчатском пяти тел, сообщили в региональном следственном управлении... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:19

2021-09-23T09:19

2021-09-23T09:19

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в сгоревшем здании в Петропавловске-Камчатском пяти тел, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.Накануне представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пять человек погибли в результате пожара в двухквартирном деревянном доме на улице Осипенко, их личности выясняются."Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)… Установлены личности четырех человек. Это мужчины в возрасте от 39 до 47 лет и 51-летняя женщина, тело еще одного мужчины до настоящего времени не опознано из-за сильных термических ожогов", – сказали в управлении.В пресс-службе добавили, что назначено шесть судебных экспертиз, в ходе осмотра места происшествия изъят фрагмент электропроводки.

https://ria.ru/20210922/pozhar-1751231608.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия