Салливан призвал Россию к прагматичному взаимодействию с США

"Нам нужно отдавать отчет о противоречиях между нашими странами. Но также важно искать области для прагматичного взаимодействия. Я думаю, что климатическая повестка - одна из таких сфер. И я полагаю, что российская сторона согласна с этим",- сказал Салливан, выступая на 21-й ежегодной инвестиционной конференции Американской торговой палаты в РФ.