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Салливан призвал Россию к прагматичному взаимодействию с США
Салливан призвал Россию к прагматичному взаимодействию с США - РИА Новости, 23.09.2021
Салливан призвал Россию к прагматичному взаимодействию с США
Вашингтон и Москва должны стремиться к прагматичному взаимодействию, например, по климатической повестке, заявил в четверг посол США в РФ Джон Салливан. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:21
2021-09-23T10:21
2021-09-23T10:35
в мире
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джон салливан
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вашингтон и Москва должны стремиться к прагматичному взаимодействию, например, по климатической повестке, заявил в четверг посол США в РФ Джон Салливан.Дипломат подчеркнул, что компании США и России могут многое выиграть, взаимодействуя в этой области.
https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html
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в мире, сша, джон салливан, россия
10:21 23.09.2021 (обновлено: 10:35 23.09.2021)
Салливан призвал Россию к прагматичному взаимодействию с США
Посол Салливан: США и Россия должны стремиться к прагматичному взаимодействию