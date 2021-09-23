Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/posol-1751413786.html
Салливан призвал Россию к прагматичному взаимодействию с США
Салливан призвал Россию к прагматичному взаимодействию с США - РИА Новости, 23.09.2021
Салливан призвал Россию к прагматичному взаимодействию с США
Вашингтон и Москва должны стремиться к прагматичному взаимодействию, например, по климатической повестке, заявил в четверг посол США в РФ Джон Салливан. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:21
2021-09-23T10:35
в мире
сша
джон салливан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586095024_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_cdefd5e835a29d2c021474bb9300e9c5.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вашингтон и Москва должны стремиться к прагматичному взаимодействию, например, по климатической повестке, заявил в четверг посол США в РФ Джон Салливан.Дипломат подчеркнул, что компании США и России могут многое выиграть, взаимодействуя в этой области.
https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586095024_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_a4d648bb95b871facc1e6142cdd47aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джон салливан, россия
10:21 23.09.2021 (обновлено: 10:35 23.09.2021)
 
Салливан призвал Россию к прагматичному взаимодействию с США

Посол Салливан: США и Россия должны стремиться к прагматичному взаимодействию

© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вашингтон и Москва должны стремиться к прагматичному взаимодействию, например, по климатической повестке, заявил в четверг посол США в РФ Джон Салливан.
"Нам нужно отдавать отчет о противоречиях между нашими странами. Но также важно искать области для прагматичного взаимодействия. Я думаю, что климатическая повестка - одна из таких сфер. И я полагаю, что российская сторона согласна с этим",- сказал Салливан, выступая на 21-й ежегодной инвестиционной конференции Американской торговой палаты в РФ.
Дипломат подчеркнул, что компании США и России могут многое выиграть, взаимодействуя в этой области.
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 08:00
Россия готовится к изменению климата
 
В миреСШАДжон СалливанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
Лента новостейМолния