https://ria.ru/20210923/pomosch-1751512054.html

Депутаты Воронежской облдумы помогли почти 300 учреждениям образования

Депутаты Воронежской облдумы помогли почти 300 учреждениям образования - РИА Новости, 23.09.2021

Депутаты Воронежской облдумы помогли почти 300 учреждениям образования

Почти 300 учреждений образования Воронежской области получили дополнительные средства по заявкам депутатов облдумы, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:19

2021-09-23T18:19

2021-09-23T18:19

воронежская область

общество

образование

воронежская область

воронежская областная дума

владимир нетесов

россия

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ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Почти 300 учреждений образования Воронежской области получили дополнительные средства по заявкам депутатов облдумы, говорится в сообщении заксобрания.В рамках работы с обращениями избирателей в 2021 году депутаты Воронежской областной думы направили около 100 миллионов рублей на оснащение учреждений образования. На финансирование, выделенное по заявкам парламентариев, был проведен текущий ремонт школ и детских садов, колледжей и учреждений дополнительного образования, а также улучшена их материально-техническая база. В частности, были закуплены системы кондиционирования, мультимедийное, компьютерное и музыкальное оборудование, оргтехника и мебель, технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных, наглядные пособия, художественная, учебная и методическая литература, спортивный инвентарь, игрушки, снегоуборочная техника, системы видеонаблюдения, рециркуляторы, термометры и многое другое."Заявки на ремонт и оснащение учреждений образования были собраны депутатами по итогам совещаний с главами поселений и встреч и избирателями в округах. Кроме того, в текущем году депутаты Воронежской областной думы вместе с представителями родительских комитетов и педагогами проверили готовность школ к началу учебного года, оценивая ремонт, оснащение оборудованием, организацию питания, меры безопасности. Все пожелания родителей были взяты на контроль для дальнейшей проработки с руководством школ. Дополнительное финансирование получили как крупные учреждения образования, так и небольшие, расположенные в отдаленных населенных пунктах", - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Он отметил, что региональные власти уделяют особое внимание сфере образования. В этом году на различные направления и программы по развитию этой системы в областном бюджете было заложено более 32,5 миллиарда рублей.Как отмечает пресс-служба заксобрания, оперативно решать проблемы на местах помогает региональный закон о наказах избирателей. В апреле 2021 года депутаты Воронежской областной думы упростили для граждан процедуру оформления наказов. Ранее законом требовалось организовать собрание не менее 300 жителей в любом населенном пункте, что было довольно сложно, особенно для небольших сел. Теперь нужно будет провести собрание не менее 50 граждан - в сельских поселениях, не менее 70 - в городских поселениях, не менее 100 - в городских округах.

https://ria.ru/20210830/shkoly-1747827730.html

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общество, образование, воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов, россия