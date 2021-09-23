https://ria.ru/20210923/pogoda-1751400295.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 23.09.2021

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T07:58

2021-09-23T07:58

2021-09-23T07:58

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, всего за последние четверо суток в столице выпало 40 миллиметров осадков, это 62% месячной нормы.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20210922/pogoda-1751221748.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, евгений тишковец