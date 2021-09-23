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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 23.09.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T07:58
2021-09-23T07:58
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, всего за последние четверо суток в столице выпало 40 миллиметров осадков, это 62% месячной нормы.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, евгений тишковец
07:58 23.09.2021
 

Москвичам рассказали о погоде в четверг

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки Delivery Club на Дорогомиловской улице в Москве
Курьер службы доставки Delivery Club на Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в столичном регионе обусловится влиянием циклонической депрессии, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь, речь идёт о буквально о 2 миллиметрах осадков. Максимальная температура воздуха плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13 градусов, что все равно на 3-4 градуса прохладнее климатической нормы конца сентября",- сказал Тишковец.
По его словам, всего за последние четверо суток в столице выпало 40 миллиметров осадков, это 62% месячной нормы.
Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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