https://ria.ru/20210923/podmoskove-1751448399.html

В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки

В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки - РИА Новости, 23.09.2021

В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки

Тело бойца второго специального полка полиции по Москве обнаружен в подмосковном Красногорске, в этой же квартире нашли тело девушки; предварительно, обе смерти РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:14

2021-09-23T13:14

2021-09-23T13:14

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Тело бойца второго специального полка полиции по Москве обнаружен в подмосковном Красногорске, в этой же квартире нашли тело девушки; предварительно, обе смерти – ненасильственные, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, накануне в Красногорске нашли тело гражданина Б. 1997 года рождения, а также девушки 1996 года рождения. Молодой человек был служащим второго специального полка полиции Москвы в звании младшего сержанта, обучался в центре профессиональной переподготовки."Из-за того, что Б. не явился на занятия, его руководство связалось с хозяйкой квартиры, которую он снимал, и таким образом удалось обнаружить трупы", - сказал собеседник агентства.Следователи проводят проверку, следов насильственной смерти на телах найдено не было, причина их гибели устанавливается, отметил источник.Второй специальный полк полиции выполняет задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в Москве.

https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751225880.html

https://ria.ru/20210913/novosibirsk-1749822913.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)