https://ria.ru/20210923/podmoskove-1751448399.html
В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки - РИА Новости, 23.09.2021
В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
Тело бойца второго специального полка полиции по Москве обнаружен в подмосковном Красногорске, в этой же квартире нашли тело девушки; предварительно, обе смерти РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:14
2021-09-23T13:14
2021-09-23T13:14
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Тело бойца второго специального полка полиции по Москве обнаружен в подмосковном Красногорске, в этой же квартире нашли тело девушки; предварительно, обе смерти – ненасильственные, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, накануне в Красногорске нашли тело гражданина Б. 1997 года рождения, а также девушки 1996 года рождения. Молодой человек был служащим второго специального полка полиции Москвы в звании младшего сержанта, обучался в центре профессиональной переподготовки."Из-за того, что Б. не явился на занятия, его руководство связалось с хозяйкой квартиры, которую он снимал, и таким образом удалось обнаружить трупы", - сказал собеседник агентства.Следователи проводят проверку, следов насильственной смерти на телах найдено не было, причина их гибели устанавливается, отметил источник.Второй специальный полк полиции выполняет задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в Москве.
https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751225880.html
https://ria.ru/20210913/novosibirsk-1749822913.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
В подмосковном Красногорске в квартире нашли тела полицейского и девушки