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В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки - РИА Новости, 23.09.2021
В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
Тело бойца второго специального полка полиции по Москве обнаружен в подмосковном Красногорске, в этой же квартире нашли тело девушки; предварительно, обе смерти РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:14
2021-09-23T13:14
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Тело бойца второго специального полка полиции по Москве обнаружен в подмосковном Красногорске, в этой же квартире нашли тело девушки; предварительно, обе смерти – ненасильственные, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, накануне в Красногорске нашли тело гражданина Б. 1997 года рождения, а также девушки 1996 года рождения. Молодой человек был служащим второго специального полка полиции Москвы в звании младшего сержанта, обучался в центре профессиональной переподготовки."Из-за того, что Б. не явился на занятия, его руководство связалось с хозяйкой квартиры, которую он снимал, и таким образом удалось обнаружить трупы", - сказал собеседник агентства.Следователи проводят проверку, следов насильственной смерти на телах найдено не было, причина их гибели устанавливается, отметил источник.Второй специальный полк полиции выполняет задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в Москве.
https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751225880.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:14 23.09.2021
 
В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки

В подмосковном Красногорске в квартире нашли тела полицейского и девушки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Тело бойца второго специального полка полиции по Москве обнаружен в подмосковном Красногорске, в этой же квартире нашли тело девушки; предварительно, обе смерти – ненасильственные, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, накануне в Красногорске нашли тело гражданина Б. 1997 года рождения, а также девушки 1996 года рождения. Молодой человек был служащим второго специального полка полиции Москвы в звании младшего сержанта, обучался в центре профессиональной переподготовки.
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"Из-за того, что Б. не явился на занятия, его руководство связалось с хозяйкой квартиры, которую он снимал, и таким образом удалось обнаружить трупы", - сказал собеседник агентства.
Следователи проводят проверку, следов насильственной смерти на телах найдено не было, причина их гибели устанавливается, отметил источник.
Второй специальный полк полиции выполняет задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в Москве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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