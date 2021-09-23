14:40 23.09.2021 (обновлено: 17:12 23.09.2021)
Naval Group оценила решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
Глава Naval Group Поммелле назвал решение Австралии по подлодкам политическим
© AFP 2021 / Ludovic MarinСотрудники Naval Group перед новой атомной подводной лодкой Suffren на верфи Naval Group в Шербурге
ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Генеральный директор французской судостроительной компании Naval Group Пьер-Эрик Поммелле назвал решение Австралии разорвать контракт по подлодкам политическим и стратегическим, по его мнению, переговоры о создании AUKUS велись в очень узком кругу на протяжении месяцев.
"Это политическое и стратегическое решение. Премьер-министр Австралии признал это публично, заявив, что причина не в Naval Group", - сказал Поммелле в интервью газете Figaro.
По его словам, в Naval Group ни в Австралии, ни во Франции не было речи о том, чтобы сменить план Б на план А, который предполагал бы участие США и Великобритании.
"Дискуссии между этими странами и Австралией, несомненно, велись в очень узком кругу на самом высоком политическом уровне на протяжении нескольких месяцев," - считает гендиректор корпорации.
Поммелле подчеркнул, что Канберра объявила о своем решении без всяких предупреждений "с невероятной жестокостью".
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"AUKUS на данный момент - пока лишь слоган", - добавил он.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
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