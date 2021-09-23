Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/peregovory-1751512917.html
Эрдоган выразил надежду на "важные решения" на переговорах с Путиным в Сочи
Эрдоган выразил надежду на "важные решения" на переговорах с Путиным в Сочи - РИА Новости, 23.09.2021
Эрдоган выразил надежду на "важные решения" на переговорах с Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "важные решения" в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:24
2021-09-23T21:23
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
в мире
турция
сочи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215238_0:161:3353:2047_1920x0_80_0_0_42d92a74b077eeee27d2ed8a68aea839.jpg
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "важные решения" в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, они пройдут в формате "один на один"."Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений", - сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.По его словам, "до сегодняшнего дня Турция не видела какого-либо ошибочного шага со стороны России"."Взаимный товарооборот развивается. Безусловно, между нами порой возникают трудности в вопросе развития процессов в Сирии. Однако они решаются благодаря нашим усилиям, в том числе на уровне Минобороны и МИД. К Например, если бы господин Путин не проявил черты настоящего государственного деятеля, то мы бы не смогли выйти из ситуации по Азербайджану. Однако благодаря его очень своевременным и продуманным решениям сформировалась намного более позитивная атмосфера", - добавил турецкий лидер.
https://ria.ru/20210922/krym-1751264165.html
турция
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215238_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_ae76aee837ce585e043502c30a9cc0bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире, турция, сочи, россия
18:24 23.09.2021 (обновлено: 21:23 23.09.2021)
 
Эрдоган выразил надежду на "важные решения" на переговорах с Путиным в Сочи

Эрдоган ожидает важных решений по Сирии на переговорах с Путиным в Сочи

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "важные решения" в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, они пройдут в формате "один на один".
"Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений", - сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.
По его словам, "до сегодняшнего дня Турция не видела какого-либо ошибочного шага со стороны России".
"Взаимный товарооборот развивается. Безусловно, между нами порой возникают трудности в вопросе развития процессов в Сирии. Однако они решаются благодаря нашим усилиям, в том числе на уровне Минобороны и МИД. К Например, если бы господин Путин не проявил черты настоящего государственного деятеля, то мы бы не смогли выйти из ситуации по Азербайджану. Однако благодаря его очень своевременным и продуманным решениям сформировалась намного более позитивная атмосфера", - добавил турецкий лидер.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 11:56
Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России
 
Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВ миреТурцияСочиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток провоцировала драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
03:31В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
03:28В Испании прокомментировали задержание Пучдемона
Лента новостейМолния