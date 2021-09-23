18:24 23.09.2021 (обновлено: 21:23 23.09.2021)
Эрдоган выразил надежду на "важные решения" на переговорах с Путиным в Сочи
Эрдоган ожидает важных решений по Сирии на переговорах с Путиным в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "важные решения" в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, они пройдут в формате "один на один".
"Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений", - сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.
По его словам, "до сегодняшнего дня Турция не видела какого-либо ошибочного шага со стороны России".
"Взаимный товарооборот развивается. Безусловно, между нами порой возникают трудности в вопросе развития процессов в Сирии. Однако они решаются благодаря нашим усилиям, в том числе на уровне Минобороны и МИД. К Например, если бы господин Путин не проявил черты настоящего государственного деятеля, то мы бы не смогли выйти из ситуации по Азербайджану. Однако благодаря его очень своевременным и продуманным решениям сформировалась намного более позитивная атмосфера", - добавил турецкий лидер.
22 сентября, 11:56Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России