https://ria.ru/20210923/peregovory-1751512917.html

Эрдоган выразил надежду на "важные решения" на переговорах с Путиным в Сочи

Эрдоган выразил надежду на "важные решения" на переговорах с Путиным в Сочи - РИА Новости, 23.09.2021

Эрдоган выразил надежду на "важные решения" на переговорах с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "важные решения" в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:24

2021-09-23T18:24

2021-09-23T21:23

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "важные решения" в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, они пройдут в формате "один на один"."Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений", - сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.По его словам, "до сегодняшнего дня Турция не видела какого-либо ошибочного шага со стороны России"."Взаимный товарооборот развивается. Безусловно, между нами порой возникают трудности в вопросе развития процессов в Сирии. Однако они решаются благодаря нашим усилиям, в том числе на уровне Минобороны и МИД. К Например, если бы господин Путин не проявил черты настоящего государственного деятеля, то мы бы не смогли выйти из ситуации по Азербайджану. Однако благодаря его очень своевременным и продуманным решениям сформировалась намного более позитивная атмосфера", - добавил турецкий лидер.

https://ria.ru/20210922/krym-1751264165.html

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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире, турция, сочи, россия