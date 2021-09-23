https://ria.ru/20210923/pensiya-1751395289.html
В Пенсионном фонде рассказали о порядке повышения пенсий
В Пенсионном фонде рассказали о порядке повышения пенсий - РИА Новости, 23.09.2021
В Пенсионном фонде рассказали о порядке повышения пенсий
Повышение пенсий людям, достигшим 80-летнего возраста, получившим северный стаж или уволившимся с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:30
2021-09-23T03:30
2021-09-23T10:13
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Повышение пенсий людям, достигшим 80-летнего возраста, получившим северный стаж или уволившимся с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, говорится на сайте Пенсионного фонда.В ведомстве пояснили, что выплаты увеличивают не с начала какого-то определенного месяца, а сразу при наступлении соответствующих обстоятельств.Так, если пенсионеру исполнилось 80 лет, то прибавку ему начисляют с дня рождения. Причем это происходит автоматически, пенсионеру ничего не нужно для этого делать.В этом случае требуется подать заявление с подтверждающими документами, после чего выплаты пересчитают с нового месяца.Кроме того, есть и традиционные перерасчеты пенсий. Так, с 1 января каждого года индексируются страховые пенсии, а с 1 апреля — пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. С 1 августа ПФР повышает пенсии работающих пенсионеров и выплаты накоплений по результатам инвестиционной доходности.Накануне глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9 процента, а социальные — на 7,7 процента.
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общество, пенсионный фонд рф, пенсии, россия
03:30 23.09.2021 (обновлено: 10:13 23.09.2021)
В Пенсионном фонде рассказали о порядке повышения пенсий
ПФР: пенсия россиян старше 80 лет или со стажем на Севере увеличивается в любое время года
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Повышение пенсий
людям, достигшим 80-летнего возраста, получившим северный стаж или уволившимся с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, говорится на сайте
Пенсионного фонда.
В ведомстве пояснили, что выплаты увеличивают не с начала какого-то определенного месяца, а сразу при наступлении соответствующих обстоятельств.
Так, если пенсионеру исполнилось 80 лет, то прибавку ему начисляют с дня рождения. Причем это происходит автоматически, пенсионеру ничего не нужно для этого делать.
"Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере", — добавили в ПФР.
В этом случае требуется подать заявление с подтверждающими документами, после чего выплаты пересчитают с нового месяца.
Кроме того, есть и традиционные перерасчеты пенсий. Так, с 1 января каждого года индексируются страховые пенсии, а с 1 апреля — пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. С 1 августа ПФР повышает пенсии работающих пенсионеров и выплаты накоплений по результатам инвестиционной доходности.
Накануне глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9 процента, а социальные — на 7,7 процента.