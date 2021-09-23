Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/pensiya-1751395289.html
В Пенсионном фонде рассказали о порядке повышения пенсий
В Пенсионном фонде рассказали о порядке повышения пенсий - РИА Новости, 23.09.2021
В Пенсионном фонде рассказали о порядке повышения пенсий
Повышение пенсий людям, достигшим 80-летнего возраста, получившим северный стаж или уволившимся с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:30
2021-09-23T10:13
общество
пенсионный фонд рф
пенсии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c4615eb27bad8fa400c9da2ced0c9cb.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Повышение пенсий людям, достигшим 80-летнего возраста, получившим северный стаж или уволившимся с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, говорится на сайте Пенсионного фонда.В ведомстве пояснили, что выплаты увеличивают не с начала какого-то определенного месяца, а сразу при наступлении соответствующих обстоятельств.Так, если пенсионеру исполнилось 80 лет, то прибавку ему начисляют с дня рождения. Причем это происходит автоматически, пенсионеру ничего не нужно для этого делать.В этом случае требуется подать заявление с подтверждающими документами, после чего выплаты пересчитают с нового месяца.Кроме того, есть и традиционные перерасчеты пенсий. Так, с 1 января каждого года индексируются страховые пенсии, а с 1 апреля — пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. С 1 августа ПФР повышает пенсии работающих пенсионеров и выплаты накоплений по результатам инвестиционной доходности.Накануне глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9 процента, а социальные — на 7,7 процента.
https://ria.ru/20210922/pensii-1751230385.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_973f28ae743723a77ea24154cb58b952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пенсионный фонд рф, пенсии, россия
03:30 23.09.2021 (обновлено: 10:13 23.09.2021)
 
В Пенсионном фонде рассказали о порядке повышения пенсий

ПФР: пенсия россиян старше 80 лет или со стажем на Севере увеличивается в любое время года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Повышение пенсий людям, достигшим 80-летнего возраста, получившим северный стаж или уволившимся с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, говорится на сайте Пенсионного фонда.
В ведомстве пояснили, что выплаты увеличивают не с начала какого-то определенного месяца, а сразу при наступлении соответствующих обстоятельств.
Так, если пенсионеру исполнилось 80 лет, то прибавку ему начисляют с дня рождения. Причем это происходит автоматически, пенсионеру ничего не нужно для этого делать.

"Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере", — добавили в ПФР.

В этом случае требуется подать заявление с подтверждающими документами, после чего выплаты пересчитают с нового месяца.
Кроме того, есть и традиционные перерасчеты пенсий. Так, с 1 января каждого года индексируются страховые пенсии, а с 1 апреля — пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. С 1 августа ПФР повышает пенсии работающих пенсионеров и выплаты накоплений по результатам инвестиционной доходности.
Накануне глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9 процента, а социальные — на 7,7 процента.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 06:17
Глава Минтруда рассказал, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
 
ОбществоПенсионный фонд РФПенсииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
Лента новостейМолния