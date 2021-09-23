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"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине - РИА Новости, 23.09.2021
"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину, а лишь использует страну в своих интересах, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T05:57
2021-09-23T05:57
в мире
украина
киев
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
верховная рада украины
сергей лавров
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину, а лишь использует страну в своих интересах, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады Олег Волошин.В качестве примера парламентарий привел разговор с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, который обещал ему, что турецкий лидер посетит "Крымскую платформу".Депутат Рады обратил внимание, что в то же время президент Турции в ближайшее время встретится с российским лидером Владимиров Путиным.Саммит "Крымская платформа" состоялся в украинской столице в конце августа по инициативе украинских властей. На встрече обсуждали вопрос "возвращения" контроля над российским полуостровом. В этом мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.В Кремле мероприятие охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное.
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в мире, украина, киев, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, верховная рада украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, олег волошин, россия
05:57 23.09.2021
 
"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине

Депутат Рады Волошин: Эрдоган не уважает Украину, а лишь использует страну в своих целях

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину, а лишь использует страну в своих интересах, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады Олег Волошин.
В качестве примера парламентарий привел разговор с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, который обещал ему, что турецкий лидер посетит "Крымскую платформу".

"Эрдоган должен был быть на "Крымской платформе" железно, мне лично Кулеба об этом говорил. Я его еще этим упрекал, что вы все это под Эрдогана делаете. Он говорит: "Нет, Эрдоган просто первый подтвердил участие". И не приехал. И не объяснился", — пояснил Волошин.

Депутат Рады обратил внимание, что в то же время президент Турции в ближайшее время встретится с российским лидером Владимиров Путиным.

"Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем", — заключил парламентарий.

Саммит "Крымская платформа" состоялся в украинской столице в конце августа по инициативе украинских властей. На встрече обсуждали вопрос "возвращения" контроля над российским полуостровом. В этом мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.
В Кремле мероприятие охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное.
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В миреУкраинаКиевРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныСергей ЛавровДмитрий КулебаОлег ВолошинРоссия
 
 
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