https://ria.ru/20210923/otnoshenie-1751397055.html

"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине

"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине - РИА Новости, 23.09.2021

"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину, а лишь использует страну в своих интересах, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T05:57

2021-09-23T05:57

2021-09-23T05:57

в мире

украина

киев

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

верховная рада украины

сергей лавров

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину, а лишь использует страну в своих интересах, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады Олег Волошин.В качестве примера парламентарий привел разговор с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, который обещал ему, что турецкий лидер посетит "Крымскую платформу".Депутат Рады обратил внимание, что в то же время президент Турции в ближайшее время встретится с российским лидером Владимиров Путиным.Саммит "Крымская платформа" состоялся в украинской столице в конце августа по инициативе украинских властей. На встрече обсуждали вопрос "возвращения" контроля над российским полуостровом. В этом мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.В Кремле мероприятие охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное.

https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

украина

киев

турция

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в мире, украина, киев, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, верховная рада украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, олег волошин, россия