"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
Депутат Рады Волошин: Эрдоган не уважает Украину, а лишь использует страну в своих целях
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину, а лишь использует страну в своих интересах, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады Олег Волошин.
В качестве примера парламентарий привел разговор с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, который обещал ему, что турецкий лидер посетит "Крымскую платформу".
"Эрдоган должен был быть на "Крымской платформе" железно, мне лично Кулеба об этом говорил. Я его еще этим упрекал, что вы все это под Эрдогана делаете. Он говорит: "Нет, Эрдоган просто первый подтвердил участие". И не приехал. И не объяснился", — пояснил Волошин.
Депутат Рады обратил внимание, что в то же время президент Турции в ближайшее время встретится с российским лидером Владимиров Путиным.
"Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем", — заключил парламентарий.
Саммит "Крымская платформа" состоялся в украинской столице в конце августа по инициативе украинских властей. На встрече обсуждали вопрос "возвращения" контроля над российским полуостровом. В этом мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.
В Кремле мероприятие охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное.