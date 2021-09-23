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Глава Белгородской области планирует отказаться от мандата депутата Госдумы

Глава Белгородской области планирует отказаться от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021

Глава Белгородской области планирует отказаться от мандата депутата Госдумы

Избранный губернатором Белгородской области врио главы региона Вячеслав Гладков планирует отказаться от мандата депутата Госдумы РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:05

2021-09-23T15:05

2021-09-23T15:05

выборы в государственную думу

политика

белгородская область

единая россия

госдума рф

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 23 сен – РИА Новости. Избранный губернатором Белгородской области врио главы региона Вячеслав Гладков планирует отказаться от мандата депутата Госдумы РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.На досрочных выборах губернатора Белгородской области, которые проходили 17-19 сентября, за Гладкова проголосовали 78,79% избирателей. Также Гладков возглавлял региональный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму РФ."Вячеслав Гладков благодарит избирателей за поддержку - всех, кто поддержал его кандидатуру на выборах главы региона и список кандидатов на выборах в Государственную думу. Он планирует вступить в должность губернатора Белгородской области и отказаться от мандата депутата ГД РФ", - отметили в пресс-службе."Единая Россия" в Белгородской области набрала на выборах в Госдуму 51,65%.Облизбирком признал выборы в Белгородской области состоявшимися и действительными.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белгородская область, единая россия, госдума рф, вячеслав гладков