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СБУ предоставила охрану Шефиру
СБУ предоставила охрану Шефиру - РИА Новости, 23.09.2021
СБУ предоставила охрану Шефиру
Служба безопасности Украины предоставила охрану первому помощнику президента Сергею Шефиру, автомобиль которого обстреляли в среду под Киевом, а также его... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:37
2021-09-23T16:38
покушение на советника президента украины шефира
в мире
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
сергей шефир
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины предоставила охрану первому помощнику президента Сергею Шефиру, автомобиль которого обстреляли в среду под Киевом, а также его семье, сообщило в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому. Сам Шефир после покушения сказал, что охраны у него не было, но "теперь заставят"."Шефиру, как пострадавшему в уголовном производстве, а также его семье была предоставлена охрана. Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности", - говорится в сообщении.
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покушение на советника президента украины шефира, в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, сергей шефир
16:37 23.09.2021 (обновлено: 16:38 23.09.2021)
 
СБУ предоставила охрану Шефиру

СБУ предоставила охрану советнику Зеленского Шефиру, на которого совершили покушение

© РИА Новости / СтрингерПервый помощник президента Украины Сергей Шефир
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины предоставила охрану первому помощнику президента Сергею Шефиру, автомобиль которого обстреляли в среду под Киевом, а также его семье, сообщило в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому. Сам Шефир после покушения сказал, что охраны у него не было, но "теперь заставят".
"Шефиру, как пострадавшему в уголовном производстве, а также его семье была предоставлена охрана. Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности", - говорится в сообщении.
Полицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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Покушение на советника президента Украины ШефираВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныСергей Шефир
 
 
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