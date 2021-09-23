Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/obstrel-1751414248.html
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.09.2021
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в четверг выпустили по окраинам Донецка пять мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:23
2021-09-23T10:23
в мире
украина
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили по окраинам Донецка пять мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 6.18 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Веселое (окраины Донецка - ред.). Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210921/gazoprovod-1751077450.html
украина
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c62c949423f247f18ad65b5d6c2b05f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
10:23 23.09.2021
 
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Представитель ДНР в СЦКК заявил о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили по окраинам Донецка пять мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 6.18 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Веселое (окраины Донецка - ред.). Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 09:12
ДНР заявила о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками
 
В миреУкраинаДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36В S7 объявили название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
Лента новостейМолния