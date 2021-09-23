https://ria.ru/20210923/obstrel-1751414248.html

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.09.2021

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики в четверг выпустили по окраинам Донецка пять мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:23

2021-09-23T10:23

2021-09-23T10:23

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донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили по окраинам Донецка пять мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 6.18 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Веселое (окраины Донецка - ред.). Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210921/gazoprovod-1751077450.html

украина

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

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