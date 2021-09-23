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В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.09.2021
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в четверг выпустили по окраинам Донецка пять мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:23
2021-09-23T10:23
2021-09-23T10:23
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донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили по окраинам Донецка пять мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 6.18 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Веселое (окраины Донецка - ред.). Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, украина, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Представитель ДНР в СЦКК заявил о минометном обстреле со стороны украинских силовиков