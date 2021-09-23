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Всероссийская онлайн-конференция о качестве условий обрдеятельности
Всероссийская онлайн-конференция о качестве условий обрдеятельности - РИА Новости, 23.09.2021
Всероссийская онлайн-конференция о качестве условий обрдеятельности
28 сентября в 09:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится всероссийская онлайн-конференция на тему: "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности: опыт, реалии, перспективы".
2021-09-23T09:37
2021-09-23T09:37
анонсы
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Задать вопросУчастники:- начальник отдела стратегического планирования Департамента стратегии программной и проектной деятельности Министерства просвещения РФ Евгения ЕВДОКИМОВА;- заведующий проектно-учебной лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, председатель Общественного совета при Министерстве просвещения РФ по НОКО Александр МИЛКУС;- первый заместитель руководителя Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ по проведению НОКО Людмила ДУДОВА;- эксперт ООО "Верконт сервис" Алексей ГАНЕЕВ;- председатель Межрегиональной общественной организации "Ассоциация молодежных инвалидных организаций – АМИО", член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ по проведению НОКО Юрий БАУСОВ.К участию также приглашены:- заместитель начальника Управления развития информационных систем Федерального казначейства Надежда БАБКО;- начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Министерства образования и спорта Республики Карелия Михаил ОГНЕВ;- научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН, председатель Общественного совета при Министерстве образования и спорта Республики Карелия по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Ольга ПОТАШЕВА;- директор АНО ДПО "Национальный институт качества образования" Ирина ФЕДОСОВА;- руководитель направления независимой оценки ООО "Исследовательская компания "Лидер"" Дмитрий ОНЕГОВ;- генеральный директор ООО "Эмпирика" Светлана РУПП;- директор ООО "Учебно-консультационный центр "Ракурс"" Мария ФОМЕНКО;- главный специалист отдела развития образовательной сети Управления общего и дошкольного образования Администрации г. Норильска Людмила РАЗВОДОВСКАЯ;- начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна УМНОВА;- старший научный сотрудник ГКУ РМ "Научный центр социально-экономического мониторинга" Наталья ИВАШКИНА;- начальник Управления гарантии качества образования Финансового университета при Правительстве РФ Елена БОРИСОВА;- директор по развитию образования РАНХиГС при Президенте РФ Ирина АПЫХТИНА.Эксперты обсудят особенности независимой оценки качества оказания образовательных услуг (НОКО) в 2021 году, проанализируют процедуры организации и проведения на региональном и муниципальном уровнях, рассмотрят лучшие практики, а также представят новые технологии.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:37 23.09.2021
 

Всероссийская онлайн-конференция о качестве условий обрдеятельности

Читать ria.ru в
28 сентября в 09:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится всероссийская онлайн-конференция на тему: "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности: опыт, реалии, перспективы".
Задать вопрос

Участники:
- начальник отдела стратегического планирования Департамента стратегии программной и проектной деятельности Министерства просвещения РФ Евгения ЕВДОКИМОВА;
- заведующий проектно-учебной лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, председатель Общественного совета при Министерстве просвещения РФ по НОКО Александр МИЛКУС;
- первый заместитель руководителя Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ по проведению НОКО Людмила ДУДОВА;
- эксперт ООО "Верконт сервис" Алексей ГАНЕЕВ;
- председатель Межрегиональной общественной организации "Ассоциация молодежных инвалидных организаций – АМИО", член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ по проведению НОКО Юрий БАУСОВ.

К участию также приглашены:
- заместитель начальника Управления развития информационных систем Федерального казначейства Надежда БАБКО;
- начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Министерства образования и спорта Республики Карелия Михаил ОГНЕВ;
- научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН, председатель Общественного совета при Министерстве образования и спорта Республики Карелия по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Ольга ПОТАШЕВА;
- директор АНО ДПО "Национальный институт качества образования" Ирина ФЕДОСОВА;
- руководитель направления независимой оценки ООО "Исследовательская компания "Лидер"" Дмитрий ОНЕГОВ;
- генеральный директор ООО "Эмпирика" Светлана РУПП;
- директор ООО "Учебно-консультационный центр "Ракурс"" Мария ФОМЕНКО;
- главный специалист отдела развития образовательной сети Управления общего и дошкольного образования Администрации г. Норильска Людмила РАЗВОДОВСКАЯ;
- начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна УМНОВА;
- старший научный сотрудник ГКУ РМ "Научный центр социально-экономического мониторинга" Наталья ИВАШКИНА;
- начальник Управления гарантии качества образования Финансового университета при Правительстве РФ Елена БОРИСОВА;
- директор по развитию образования РАНХиГС при Президенте РФ Ирина АПЫХТИНА.

Эксперты обсудят особенности независимой оценки качества оказания образовательных услуг (НОКО) в 2021 году, проанализируют процедуры организации и проведения на региональном и муниципальном уровнях, рассмотрят лучшие практики, а также представят новые технологии.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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