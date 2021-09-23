https://ria.ru/20210923/obrdeyatelnost-1751408107.html

Всероссийская онлайн-конференция о качестве условий обрдеятельности

Всероссийская онлайн-конференция о качестве условий обрдеятельности - РИА Новости, 23.09.2021

Всероссийская онлайн-конференция о качестве условий обрдеятельности

28 сентября в 09:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится всероссийская онлайн-конференция на тему: "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности: опыт, реалии, перспективы".

2021-09-23T09:37

2021-09-23T09:37

2021-09-23T09:37

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Задать вопросУчастники:- начальник отдела стратегического планирования Департамента стратегии программной и проектной деятельности Министерства просвещения РФ Евгения ЕВДОКИМОВА;- заведующий проектно-учебной лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, председатель Общественного совета при Министерстве просвещения РФ по НОКО Александр МИЛКУС;- первый заместитель руководителя Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ по проведению НОКО Людмила ДУДОВА;- эксперт ООО "Верконт сервис" Алексей ГАНЕЕВ;- председатель Межрегиональной общественной организации "Ассоциация молодежных инвалидных организаций – АМИО", член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ по проведению НОКО Юрий БАУСОВ.К участию также приглашены:- заместитель начальника Управления развития информационных систем Федерального казначейства Надежда БАБКО;- начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Министерства образования и спорта Республики Карелия Михаил ОГНЕВ;- научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН, председатель Общественного совета при Министерстве образования и спорта Республики Карелия по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Ольга ПОТАШЕВА;- директор АНО ДПО "Национальный институт качества образования" Ирина ФЕДОСОВА;- руководитель направления независимой оценки ООО "Исследовательская компания "Лидер"" Дмитрий ОНЕГОВ;- генеральный директор ООО "Эмпирика" Светлана РУПП;- директор ООО "Учебно-консультационный центр "Ракурс"" Мария ФОМЕНКО;- главный специалист отдела развития образовательной сети Управления общего и дошкольного образования Администрации г. Норильска Людмила РАЗВОДОВСКАЯ;- начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна УМНОВА;- старший научный сотрудник ГКУ РМ "Научный центр социально-экономического мониторинга" Наталья ИВАШКИНА;- начальник Управления гарантии качества образования Финансового университета при Правительстве РФ Елена БОРИСОВА;- директор по развитию образования РАНХиГС при Президенте РФ Ирина АПЫХТИНА.Эксперты обсудят особенности независимой оценки качества оказания образовательных услуг (НОКО) в 2021 году, проанализируют процедуры организации и проведения на региональном и муниципальном уровнях, рассмотрят лучшие практики, а также представят новые технологии.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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