Онлайн-конференция о современных подходах к преподаванию истории
1 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Историческое образование: новые подходы в России и мире".
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Участники:
- академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр ЧУБАРЬЯН;
- председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- и.о. декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАО Лев БЕЛОУСОВ;
- заведующий кафедрой истории России ХХ – ХХI веков исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный профессор РАХ Сергей ДЕВЯТОВ;
- руководитель отдела довузовской подготовки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Анна ТАЛЫЗИНА.
Свыше 700 педагогов примут участие в первом Всемирном конгрессе школьных учителей истории. Мероприятие пройдет 4–7 октября в Москве по инициативе Российского исторического общества и Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания.
Как пробудить у школьников любовь к истории? Каковы современные подходы к преподаванию? Каковы особенности российского исторического образования? Как сохранить историческую память в условиях вызовов современности?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр ЧУБАРЬЯН;
- председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- и.о. декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАО Лев БЕЛОУСОВ;
- заведующий кафедрой истории России ХХ – ХХI веков исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный профессор РАХ Сергей ДЕВЯТОВ;
- руководитель отдела довузовской подготовки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Анна ТАЛЫЗИНА.
Свыше 700 педагогов примут участие в первом Всемирном конгрессе школьных учителей истории. Мероприятие пройдет 4–7 октября в Москве по инициативе Российского исторического общества и Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания.
Как пробудить у школьников любовь к истории? Каковы современные подходы к преподаванию? Каковы особенности российского исторического образования? Как сохранить историческую память в условиях вызовов современности?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru