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Онлайн-конференция о современных подходах к преподаванию истории
Онлайн-конференция о современных подходах к преподаванию истории - РИА Новости, 23.09.2021
Онлайн-конференция о современных подходах к преподаванию истории
1 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Историческое образование: новые подходы в России и мире".
2021-09-23T12:58
2021-09-23T12:58
анонсы
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Задать вопросУчастники:- академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр ЧУБАРЬЯН;- председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;- и.о. декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАО Лев БЕЛОУСОВ;- заведующий кафедрой истории России ХХ – ХХI веков исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный профессор РАХ Сергей ДЕВЯТОВ;- руководитель отдела довузовской подготовки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Анна ТАЛЫЗИНА.Свыше 700 педагогов примут участие в первом Всемирном конгрессе школьных учителей истории. Мероприятие пройдет 4–7 октября в Москве по инициативе Российского исторического общества и Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания.Как пробудить у школьников любовь к истории? Каковы современные подходы к преподаванию? Каковы особенности российского исторического образования? Как сохранить историческую память в условиях вызовов современности?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:58 23.09.2021
 

Онлайн-конференция о современных подходах к преподаванию истории

Читать ria.ru в
1 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Историческое образование: новые подходы в России и мире".
Задать вопрос

Участники:
- академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр ЧУБАРЬЯН;
- председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- и.о. декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАО Лев БЕЛОУСОВ;
- заведующий кафедрой истории России ХХ – ХХI веков исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный профессор РАХ Сергей ДЕВЯТОВ;
- руководитель отдела довузовской подготовки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Анна ТАЛЫЗИНА.

Свыше 700 педагогов примут участие в первом Всемирном конгрессе школьных учителей истории. Мероприятие пройдет 4–7 октября в Москве по инициативе Российского исторического общества и Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания.
Как пробудить у школьников любовь к истории? Каковы современные подходы к преподаванию? Каковы особенности российского исторического образования? Как сохранить историческую память в условиях вызовов современности?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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