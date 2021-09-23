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Онлайн-конференция о современных подходах к преподаванию истории

Онлайн-конференция о современных подходах к преподаванию истории - РИА Новости, 23.09.2021

Онлайн-конференция о современных подходах к преподаванию истории

1 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Историческое образование: новые подходы в России и мире".

2021-09-23T12:58

2021-09-23T12:58

2021-09-23T12:58

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Задать вопросУчастники:- академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр ЧУБАРЬЯН;- председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;- и.о. декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАО Лев БЕЛОУСОВ;- заведующий кафедрой истории России ХХ – ХХI веков исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный профессор РАХ Сергей ДЕВЯТОВ;- руководитель отдела довузовской подготовки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Анна ТАЛЫЗИНА.Свыше 700 педагогов примут участие в первом Всемирном конгрессе школьных учителей истории. Мероприятие пройдет 4–7 октября в Москве по инициативе Российского исторического общества и Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания.Как пробудить у школьников любовь к истории? Каковы современные подходы к преподаванию? Каковы особенности российского исторического образования? Как сохранить историческую память в условиях вызовов современности?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы