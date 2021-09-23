https://ria.ru/20210923/novatek-1751541339.html

В США задержали зампреда правления "Новатэка"

В США задержали зампреда правления "Новатэка" - РИА Новости, 23.09.2021

В США задержали зампреда правления "Новатэка"

Суд во Флориде арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя по делу о неуплате налогов с 93 миллионов долларов, ему грозит длительный тюремный срок,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T23:10

2021-09-23T23:10

2021-09-23T23:27

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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Суд во Флориде арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя по делу о неуплате налогов с 93 миллионов долларов, ему грозит длительный тюремный срок, сообщил американский минюст."Финансовый директор российской газовой компании арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 млн долларов на офшорных счетах", - говорится в сообщении минюста.Как указывает ведомство, Джитвэй предстанет перед судом позже в четверг. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.По данным минюста, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, указывает минюст. Джитвэй, по данным ведомства, уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.

https://ria.ru/20210830/lukyantsev-1747425480.html

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в мире, сша, новатэк, флорида