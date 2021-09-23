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В США задержали зампреда правления "Новатэка"
В США задержали зампреда правления "Новатэка" - РИА Новости, 23.09.2021
В США задержали зампреда правления "Новатэка"
Суд во Флориде арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя по делу о неуплате налогов с 93 миллионов долларов, ему грозит длительный тюремный срок,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T23:10
2021-09-23T23:27
в мире
сша
новатэк
флорида
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Суд во Флориде арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя по делу о неуплате налогов с 93 миллионов долларов, ему грозит длительный тюремный срок, сообщил американский минюст."Финансовый директор российской газовой компании арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 млн долларов на офшорных счетах", - говорится в сообщении минюста.Как указывает ведомство, Джитвэй предстанет перед судом позже в четверг. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.По данным минюста, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, указывает минюст. Джитвэй, по данным ведомства, уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.
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в мире, сша, новатэк, флорида
23:10 23.09.2021 (обновлено: 23:27 23.09.2021)
 
В США задержали зампреда правления "Новатэка"

В США задержали зампреда правления "Новатэка" Джитвэя по делу о неуплате налогов

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗапуск первого малотоннажного СПГ-завода компании "Новатэк" в Челябинске
Запуск первого малотоннажного СПГ-завода компании Новатэк в Челябинске - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Суд во Флориде арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя по делу о неуплате налогов с 93 миллионов долларов, ему грозит длительный тюремный срок, сообщил американский минюст.
"Финансовый директор российской газовой компании арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 млн долларов на офшорных счетах", - говорится в сообщении минюста.
Как указывает ведомство, Джитвэй предстанет перед судом позже в четверг. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.
По данным минюста, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, указывает минюст. Джитвэй, по данным ведомства, уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев на брифинге в пресс-центре МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 10:00
Григорий Лукьянцев: США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
 
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