https://ria.ru/20210923/novatek-1751541339.html
В США задержали зампреда правления "Новатэка"
В США задержали зампреда правления "Новатэка" - РИА Новости, 23.09.2021
В США задержали зампреда правления "Новатэка"
Суд во Флориде арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя по делу о неуплате налогов с 93 миллионов долларов, ему грозит длительный тюремный срок,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T23:10
2021-09-23T23:10
2021-09-23T23:27
в мире
сша
новатэк
флорида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341736_0:45:3063:1767_1920x0_80_0_0_4779fa213c5fbacb2197d68d9027eea7.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Суд во Флориде арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя по делу о неуплате налогов с 93 миллионов долларов, ему грозит длительный тюремный срок, сообщил американский минюст."Финансовый директор российской газовой компании арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 млн долларов на офшорных счетах", - говорится в сообщении минюста.Как указывает ведомство, Джитвэй предстанет перед судом позже в четверг. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.По данным минюста, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, указывает минюст. Джитвэй, по данным ведомства, уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.
https://ria.ru/20210830/lukyantsev-1747425480.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341736_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2402b949696d3e62e1525ddc7b435f3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, новатэк, флорида
23:10 23.09.2021 (обновлено: 23:27 23.09.2021)
В США задержали зампреда правления "Новатэка"
В США задержали зампреда правления "Новатэка" Джитвэя по делу о неуплате налогов
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.
Суд во Флориде
арестовал зампреда правления "Новатэка
" Марка Джитвэя по делу о неуплате налогов с 93 миллионов долларов, ему грозит длительный тюремный срок, сообщил американский минюст.
"Финансовый директор российской газовой компании арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 млн долларов на офшорных счетах", - говорится в сообщении минюста.
Как указывает ведомство, Джитвэй предстанет перед судом позже в четверг. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.
По данным минюста, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, указывает минюст. Джитвэй, по данным ведомства, уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.