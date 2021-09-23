https://ria.ru/20210923/nobelevskaya_premiya-1751444609.html

Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19

Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021

Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19

Лауреаты Нобелевской премии в декабре 2021 года получат награды в своих странах из-за ситуации с коронавирусом, на церемонию в Стокгольме могут попасть... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:56

2021-09-23T12:56

2021-09-23T13:27

стокгольм (город)

в мире

осло

нобелевская премия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155962/50/1559625091_0:1086:2049:2238_1920x0_80_0_0_51d5195331708cd91e23b2d8a8ac84c8.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии в декабре 2021 года получат награды в своих странах из-за ситуации с коронавирусом, на церемонию в Стокгольме могут попасть представители местной аудитории, а судьба мероприятия в Осло пока не известна, сообщили организаторы.Отмечается, что вручение назначено на 10 декабря. Некоторые мероприятия "нобелевской недели" пройдут и в онлайн-формате."Лауреаты получат медали и дипломы Нобелевской премии в своих странах. Вручения будут объединены с церемонией награждения в Стокгольмской ратуше с участием местной публики. Норвежский Нобелевский комитет все еще оставляет открытой возможность принять лауреатов Нобелевской премии мира в Осло. В середине октября комитет объявит формат празднования Нобелевской премии в Осло", - говорится в заявлении организаторов.Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен отметил, что мероприятия премии "принимают новые формы", и организаторы при помощи современных технологий стремятся охватить еще большую аудиторию."Я думаю, всем хотелось бы, чтобы пандемия COVID-19 закончилась, но пока мы этого не добились. Нобелевская премия - это глобальное явление. Ежегодно выбираются лауреаты с разных континентов. Неопределенность из-за изменения ситуации с пандемией и возможностью международных поездок является причиной того, что лауреаты 2021 года получат свои медали и дипломы в своих странах", - отметил Хельгесен.

https://ria.ru/20210513/premiya-1732138088.html

https://ria.ru/20210204/gorbachev-1596011516.html

стокгольм (город)

осло

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стокгольм (город), в мире, осло, нобелевская премия, коронавирус covid-19