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https://ria.ru/20210923/nobelevskaya_premiya-1751444609.html
Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19
Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021
Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19
Лауреаты Нобелевской премии в декабре 2021 года получат награды в своих странах из-за ситуации с коронавирусом, на церемонию в Стокгольме могут попасть... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:56
2021-09-23T13:27
стокгольм (город)
в мире
осло
нобелевская премия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии в декабре 2021 года получат награды в своих странах из-за ситуации с коронавирусом, на церемонию в Стокгольме могут попасть представители местной аудитории, а судьба мероприятия в Осло пока не известна, сообщили организаторы.Отмечается, что вручение назначено на 10 декабря. Некоторые мероприятия "нобелевской недели" пройдут и в онлайн-формате."Лауреаты получат медали и дипломы Нобелевской премии в своих странах. Вручения будут объединены с церемонией награждения в Стокгольмской ратуше с участием местной публики. Норвежский Нобелевский комитет все еще оставляет открытой возможность принять лауреатов Нобелевской премии мира в Осло. В середине октября комитет объявит формат празднования Нобелевской премии в Осло", - говорится в заявлении организаторов.Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен отметил, что мероприятия премии "принимают новые формы", и организаторы при помощи современных технологий стремятся охватить еще большую аудиторию."Я думаю, всем хотелось бы, чтобы пандемия COVID-19 закончилась, но пока мы этого не добились. Нобелевская премия - это глобальное явление. Ежегодно выбираются лауреаты с разных континентов. Неопределенность из-за изменения ситуации с пандемией и возможностью международных поездок является причиной того, что лауреаты 2021 года получат свои медали и дипломы в своих странах", - отметил Хельгесен.
https://ria.ru/20210513/premiya-1732138088.html
https://ria.ru/20210204/gorbachev-1596011516.html
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стокгольм (город), в мире, осло, нобелевская премия, коронавирус covid-19
12:56 23.09.2021 (обновлено: 13:27 23.09.2021)
 
Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19

Лауреаты Нобелевской премии 2021 года получат награды в своих странах из-за COVID-19

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии в декабре 2021 года получат награды в своих странах из-за ситуации с коронавирусом, на церемонию в Стокгольме могут попасть представители местной аудитории, а судьба мероприятия в Осло пока не известна, сообщили организаторы.
Отмечается, что вручение назначено на 10 декабря. Некоторые мероприятия "нобелевской недели" пройдут и в онлайн-формате.
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"Лауреаты получат медали и дипломы Нобелевской премии в своих странах. Вручения будут объединены с церемонией награждения в Стокгольмской ратуше с участием местной публики. Норвежский Нобелевский комитет все еще оставляет открытой возможность принять лауреатов Нобелевской премии мира в Осло. В середине октября комитет объявит формат празднования Нобелевской премии в Осло", - говорится в заявлении организаторов.
Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен отметил, что мероприятия премии "принимают новые формы", и организаторы при помощи современных технологий стремятся охватить еще большую аудиторию.
"Я думаю, всем хотелось бы, чтобы пандемия COVID-19 закончилась, но пока мы этого не добились. Нобелевская премия - это глобальное явление. Ежегодно выбираются лауреаты с разных континентов. Неопределенность из-за изменения ситуации с пандемией и возможностью международных поездок является причиной того, что лауреаты 2021 года получат свои медали и дипломы в своих странах", - отметил Хельгесен.
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