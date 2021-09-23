12:56 23.09.2021 (обновлено: 13:27 23.09.2021)
Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19
Лауреаты Нобелевской премии 2021 года получат награды в своих странах из-за COVID-19
© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии в декабре 2021 года получат награды в своих странах из-за ситуации с коронавирусом, на церемонию в Стокгольме могут попасть представители местной аудитории, а судьба мероприятия в Осло пока не известна, сообщили организаторы.
Отмечается, что вручение назначено на 10 декабря. Некоторые мероприятия "нобелевской недели" пройдут и в онлайн-формате.
"Лауреаты получат медали и дипломы Нобелевской премии в своих странах. Вручения будут объединены с церемонией награждения в Стокгольмской ратуше с участием местной публики. Норвежский Нобелевский комитет все еще оставляет открытой возможность принять лауреатов Нобелевской премии мира в Осло. В середине октября комитет объявит формат празднования Нобелевской премии в Осло", - говорится в заявлении организаторов.
Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен отметил, что мероприятия премии "принимают новые формы", и организаторы при помощи современных технологий стремятся охватить еще большую аудиторию.
"Я думаю, всем хотелось бы, чтобы пандемия COVID-19 закончилась, но пока мы этого не добились. Нобелевская премия - это глобальное явление. Ежегодно выбираются лауреаты с разных континентов. Неопределенность из-за изменения ситуации с пандемией и возможностью международных поездок является причиной того, что лауреаты 2021 года получат свои медали и дипломы в своих странах", - отметил Хельгесен.