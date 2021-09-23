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Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии - РИА Новости, 23.09.2021
Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
Читатели болгарского издания "Факти" активно обсуждают новость о выпуске улучшенной версии российского автомобиля Lada Niva в Германии. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:52
2021-09-23T13:52
2021-09-23T15:05
в мире
болгария
lada
автоваз
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" активно обсуждают новость о выпуске улучшенной версии российского автомобиля Lada Niva в Германии.В городе Магдебург группа специалистов собрала первый из пятидесяти запланированных внедорожников по случаю юбилея компании "АвтоВАЗ".Многие пользователи отметили преимущества этой модели."Каждая машина имеет свое предназначение и, соответственно, покупателей, которые будут использовать ее по назначению", — согласился NikNay.Некоторые комментаторы тем не менее усомнились в необходимости перевыпуска этого автомобиля. Так, один из читателей заявил, что техника, спроектированная в 60-70-х годах XX века, уже неактуальна сегодня.Однако далеко не все разделили его мнение.В свою очередь, пользователь под ником КакъвУспех выразил недовольство из-за запрета ЕС на импорт некоторых иностранных товаров."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, болгария, lada, автоваз
13:52 23.09.2021 (обновлено: 15:05 23.09.2021)
Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
Читатели "Факти": надежная Niva с дешевым обслуживанием выигрывает у более дорогих авто
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Читатели болгарского издания "Факти
" активно обсуждают новость о выпуске улучшенной версии российского автомобиля Lada Niva в Германии
.
В городе Магдебург группа специалистов собрала первый из пятидесяти запланированных внедорожников по случаю юбилея компании "АвтоВАЗ".
Многие пользователи отметили преимущества этой модели.
"В Канаде на фермах их часто используют — надежные, дешевое обслуживание, на бездорожье уделают многие новые авто", — написал один из них.
"Каждая машина имеет свое предназначение и, соответственно, покупателей, которые будут использовать ее по назначению", — согласился NikNay.
Некоторые комментаторы тем не менее усомнились в необходимости перевыпуска этого автомобиля. Так, один из читателей заявил, что техника, спроектированная в 60-70-х годах XX века, уже неактуальна сегодня.
Однако далеко не все разделили его мнение.
"А что можно взять с нас с нашими чушкопеками (болгарский кухонный прибор для жарки перца, баклажанов или картофеля. — Прим. ред.)? Нигде не хотят изготавливать чушкопеки — ни в Канаде, ни в Германии. Что мы производим? Стоит ответить на этот вопрос, прежде чем судить других!" — парировал чекмеджар ББ.
В свою очередь, пользователь под ником КакъвУспех выразил недовольство из-за запрета ЕС на импорт некоторых иностранных товаров.
"Что ж, скоро, наверное, не будет европейского автомобилестроения: его качество, честность, навязывание своей продукции — кому это надо!" — заключил он.
"АвтоВАЗ
" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault
. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>