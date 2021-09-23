https://ria.ru/20210923/niva-1751454880.html

Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии

Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии - РИА Новости, 23.09.2021

Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии

Читатели болгарского издания "Факти" активно обсуждают новость о выпуске улучшенной версии российского автомобиля Lada Niva в Германии. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:52

2021-09-23T13:52

2021-09-23T15:05

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" активно обсуждают новость о выпуске улучшенной версии российского автомобиля Lada Niva в Германии.В городе Магдебург группа специалистов собрала первый из пятидесяти запланированных внедорожников по случаю юбилея компании "АвтоВАЗ".Многие пользователи отметили преимущества этой модели."Каждая машина имеет свое предназначение и, соответственно, покупателей, которые будут использовать ее по назначению", — согласился NikNay.Некоторые комментаторы тем не менее усомнились в необходимости перевыпуска этого автомобиля. Так, один из читателей заявил, что техника, спроектированная в 60-70-х годах XX века, уже неактуальна сегодня.Однако далеко не все разделили его мнение.В свою очередь, пользователь под ником КакъвУспех выразил недовольство из-за запрета ЕС на импорт некоторых иностранных товаров."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210923/ural-1751395628.html

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в мире, болгария, lada, автоваз