https://ria.ru/20210923/netflix-1751318114.html
Netflix приобрел права на экранизацию произведений Роальда Даля
Netflix приобрел права на экранизацию произведений Роальда Даля - РИА Новости, 23.09.2021
Netflix приобрел права на экранизацию произведений Роальда Даля
Netflix приобрел права на экранизацию произведений британского писателя Роальда Даля, среди которых "Большой и Добрый Великан", "Бесподобный мистер Фокс" и... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T06:50
2021-09-23T06:50
2021-09-23T06:50
культура
netflix
новости культуры
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/97095/79/970957920_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7c7241dd8602be071d2509b483831250.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Netflix приобрел права на экранизацию произведений британского писателя Роальда Даля, среди которых "Большой и Добрый Великан", "Бесподобный мистер Фокс" и другие, сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз стримингового сервиса. Представители Netflix заявили, что заключили сделку с компанией Roald Dahl Story Company (RDSC), которая ранее владела правами на работы покойного британского автора.В издании отмечают, что сделку заключили через три года после того, как обе компании начали вместе работать над несколькими проектами, среди которых мультсериал по мотивам "Чарли и шоколадная фабрика" и адаптация мюзикла "Матильда". "Эти проекты открыли нам глаза на гораздо более амбициозное сотрудничество — создать уникальную вселенную, в которую войдут анимационные и игровые фильмы, телепрограммы, игры, сувенирная продукция и многое другое", — рассказали в Netflix.Роальда Даля не стало в 1990 году в возрасте 74 лет. Работы писателя были переведены на 63 языка и проданы тиражом более 300 миллионов экземпляров.
https://ria.ru/20210803/reesewitherspoon-1744139619.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/97095/79/970957920_213:0:1990:1333_1920x0_80_0_0_0e9e5e198346417f9c38375f8b31399c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
netflix, новости культуры, книги
Netflix приобрел права на экранизацию произведений Роальда Даля
Netflix приобрел права на экранизацию произведений Роальда Даля
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Netflix приобрел права на экранизацию произведений британского писателя Роальда Даля, среди которых "Большой и Добрый Великан", "Бесподобный мистер Фокс" и другие, сообщает
CNN со ссылкой на пресс-релиз стримингового сервиса.
Представители Netflix заявили, что заключили сделку с компанией Roald Dahl Story Company (RDSC), которая ранее владела правами на работы покойного британского автора.
В издании отмечают, что сделку заключили через три года после того, как обе компании начали вместе работать над несколькими проектами, среди которых мультсериал по мотивам "Чарли и шоколадная фабрика" и адаптация мюзикла "Матильда".
"Эти проекты открыли нам глаза на гораздо более амбициозное сотрудничество — создать уникальную вселенную, в которую войдут анимационные и игровые фильмы, телепрограммы, игры, сувенирная продукция и многое другое", — рассказали в Netflix.
Роальда Даля не стало в 1990 году в возрасте 74 лет. Работы писателя были переведены на 63 языка и проданы тиражом более 300 миллионов экземпляров.