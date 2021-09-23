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Руденя: ключевой задачей является рост численности коренного населения
Руденя: ключевой задачей является рост численности коренного населения - РИА Новости, 23.09.2021
Руденя: ключевой задачей является рост численности коренного населения
Ключевой задачей развития Тверской области является рост численности коренного населения Верхневолжья, заявил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:29
2021-09-23T15:29
2021-09-23T15:29
тверская область
тверь
тверская область
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. Ключевой задачей развития Тверской области является рост численности коренного населения Верхневолжья, заявил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с избранными в единый день голосования депутатами заксобрания области.Глава региона обозначил основные направления совместной работы исполнительной и законодательной власти на ближайшие пять лет.Он отметил, что на достижение этого результата направлена системная работа по созданию рабочих мест, формированию комфортной среды в городах и других населённых пунктах, современной образовательной и медицинской инфраструктуры, развитию культурной и общественной жизни. В регионе сформированы комплексные меры поддержки семей.По мнению главы региона, работа законодательной и исполнительной власти должна обеспечить масштабную реновацию учреждений здравоохранения на местах, формирование областного медицинского кластера в Твери, куда войдет построенная детская областная клиническая больница. Также планируется создание системы подготовки и привлечения медицинских кадров в регион с их закреплением за госучреждениями здравоохранения.Отдельно Руденя остановился на приведении в нормативное состояние дорожной сети. Сейчас в Верхневолжье отремонтирована значительная часть дорог регионального значения. В ближайшие годы внимание будет уделено ремонту межмуниципальных дорог 2 и 3 классов. По словам губернатора, депутатский корпус должен совместно с главами муниципалитетов участвовать в подготовке заявок для включения объектов в программы дорожных работ, отметили в пресс-службе.
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тверь, тверская область, игорь руденя, жкх
ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости.
Ключевой задачей развития Тверской области
является рост численности коренного населения Верхневолжья, заявил губернатор региона Игорь Руденя
на встрече с избранными в единый день голосования депутатами заксобрания области.
"Тверская область должна стать той территорией, с которой наши жители, и в первую очередь наша молодёжь, будут связывать своё будущее и будущее своих детей. Если наша молодёжь остаётся в регионе, создаёт семьи, воспитывает детей – это лучший результат работы правительства, губернатора и депутатов всех уровней", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Глава региона обозначил основные направления совместной работы исполнительной и законодательной власти на ближайшие пять лет.
"У нас два основных фактора устойчивости развития региона – это традиционная многодетная семья и уважение к человеку труда. Важно, чтобы законотворческая работа была синхронизирована с реализацией Стратегии развития Тверской области до 2026 года, подготовленной при участии ведущих экспертов и с учётом предложений жителей. Она предусматривает рост экономики и модернизацию социальной сферы", - подчеркнул Руденя.
Он отметил, что на достижение этого результата направлена системная работа по созданию рабочих мест, формированию комфортной среды в городах и других населённых пунктах, современной образовательной и медицинской инфраструктуры, развитию культурной и общественной жизни. В регионе сформированы комплексные меры поддержки семей.
По мнению главы региона, работа законодательной и исполнительной власти должна обеспечить масштабную реновацию учреждений здравоохранения на местах, формирование областного медицинского кластера в Твери
, куда войдет построенная детская областная клиническая больница. Также планируется создание системы подготовки и привлечения медицинских кадров в регион с их закреплением за госучреждениями здравоохранения.
"Депутатский контроль необходим при реализации программ газификации, формирования комфортной городской среды, в вопросах развития инфраструктуры региона, культуры, спорта, поддержки старшего поколения и молодёжи", - отметил губернатор.
Отдельно Руденя остановился на приведении в нормативное состояние дорожной сети. Сейчас в Верхневолжье отремонтирована значительная часть дорог регионального значения. В ближайшие годы внимание будет уделено ремонту межмуниципальных дорог 2 и 3 классов. По словам губернатора, депутатский корпус должен совместно с главами муниципалитетов участвовать в подготовке заявок для включения объектов в программы дорожных работ, отметили в пресс-службе.