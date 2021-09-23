https://ria.ru/20210923/naselenie-1751471955.html

Руденя: ключевой задачей является рост численности коренного населения

Руденя: ключевой задачей является рост численности коренного населения - РИА Новости, 23.09.2021

Руденя: ключевой задачей является рост численности коренного населения

Ключевой задачей развития Тверской области является рост численности коренного населения Верхневолжья, заявил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:29

2021-09-23T15:29

2021-09-23T15:29

тверская область

тверь

тверская область

игорь руденя

жкх

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ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. Ключевой задачей развития Тверской области является рост численности коренного населения Верхневолжья, заявил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с избранными в единый день голосования депутатами заксобрания области.Глава региона обозначил основные направления совместной работы исполнительной и законодательной власти на ближайшие пять лет.Он отметил, что на достижение этого результата направлена системная работа по созданию рабочих мест, формированию комфортной среды в городах и других населённых пунктах, современной образовательной и медицинской инфраструктуры, развитию культурной и общественной жизни. В регионе сформированы комплексные меры поддержки семей.По мнению главы региона, работа законодательной и исполнительной власти должна обеспечить масштабную реновацию учреждений здравоохранения на местах, формирование областного медицинского кластера в Твери, куда войдет построенная детская областная клиническая больница. Также планируется создание системы подготовки и привлечения медицинских кадров в регион с их закреплением за госучреждениями здравоохранения.Отдельно Руденя остановился на приведении в нормативное состояние дорожной сети. Сейчас в Верхневолжье отремонтирована значительная часть дорог регионального значения. В ближайшие годы внимание будет уделено ремонту межмуниципальных дорог 2 и 3 классов. По словам губернатора, депутатский корпус должен совместно с главами муниципалитетов участвовать в подготовке заявок для включения объектов в программы дорожных работ, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210910/zaryblenie-1749519837.html

тверь

тверская область

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тверь, тверская область, игорь руденя, жкх