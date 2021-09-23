Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/nalog-1751504003.html
Бизнес попросил отложить принятие решения по изменению налога на прибыль
Бизнес попросил отложить принятие решения по изменению налога на прибыль - РИА Новости, 23.09.2021
Бизнес попросил отложить принятие решения по изменению налога на прибыль
Бизнес просит отложить принятие решения по изменению налога на прибыль до следующего бюджетного цикла, чтобы новый налог мог вступить в силу с 2023 года, заявил РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:38
2021-09-23T17:50
экономика
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/41/1555334131_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_f168dd83686ea77c441c63d1a01097c2.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бизнес просит отложить принятие решения по изменению налога на прибыль до следующего бюджетного цикла, чтобы новый налог мог вступить в силу с 2023 года, заявил глава РСПП Александр Шохин на встрече с правительством РФ.Глава РСПП добавил, что российский бизнес считает, что изменение налога на прибыль с привязкой к дивидендам повлияет на поведение компаний, повысит уровень инвестиций.
https://ria.ru/20210923/rspp-1751500754.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/41/1555334131_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_abe76d55f5bf400cc2e98e9e2159213a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, михаил мишустин, россия
17:38 23.09.2021 (обновлено: 17:50 23.09.2021)
 
Бизнес попросил отложить принятие решения по изменению налога на прибыль

Шохин: бизнес попросил отложить принятие решения по изменению налога на прибыль

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин на сессии "Россия-Италия" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бизнес просит отложить принятие решения по изменению налога на прибыль до следующего бюджетного цикла, чтобы новый налог мог вступить в силу с 2023 года, заявил глава РСПП Александр Шохин на встрече с правительством РФ.
"Мы готовы работать над этим законопроектом, но считаем, что сейчас настолько много вопросов спорных, что в рамках этого бюджетного цикла мы не успеем на все вопросы ответить. Поэтому у нас, Михаил Владимирович, большая просьба: снять сейчас эти поправки в Налоговый кодекс с рассмотрения и провести дискуссию. И уже после того, как все эти вопросы будут отработаны, внести его, имея в виду, что он может вступить в действие с 1 января 2023 года", - обратился Шохин к главе правительства Михаилу Мишустину.
Глава РСПП добавил, что российский бизнес считает, что изменение налога на прибыль с привязкой к дивидендам повлияет на поведение компаний, повысит уровень инвестиций.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 17:19
Правительство и бизнес договорились по основным вопросам изменения налогов
 
ЭкономикаАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток провоцировала драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
03:31В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
03:28В Испании прокомментировали задержание Пучдемона
Лента новостейМолния