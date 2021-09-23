Бизнес попросил отложить принятие решения по изменению налога на прибыль

"Мы готовы работать над этим законопроектом, но считаем, что сейчас настолько много вопросов спорных, что в рамках этого бюджетного цикла мы не успеем на все вопросы ответить. Поэтому у нас, Михаил Владимирович, большая просьба: снять сейчас эти поправки в Налоговый кодекс с рассмотрения и провести дискуссию. И уже после того, как все эти вопросы будут отработаны, внести его, имея в виду, что он может вступить в действие с 1 января 2023 года", - обратился Шохин к главе правительства Михаилу Мишустину.