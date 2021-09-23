17:38 23.09.2021 (обновлено: 17:50 23.09.2021)
Бизнес попросил отложить принятие решения по изменению налога на прибыль
Шохин: бизнес попросил отложить принятие решения по изменению налога на прибыль
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин на сессии "Россия-Италия" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бизнес просит отложить принятие решения по изменению налога на прибыль до следующего бюджетного цикла, чтобы новый налог мог вступить в силу с 2023 года, заявил глава РСПП Александр Шохин на встрече с правительством РФ.
"Мы готовы работать над этим законопроектом, но считаем, что сейчас настолько много вопросов спорных, что в рамках этого бюджетного цикла мы не успеем на все вопросы ответить. Поэтому у нас, Михаил Владимирович, большая просьба: снять сейчас эти поправки в Налоговый кодекс с рассмотрения и провести дискуссию. И уже после того, как все эти вопросы будут отработаны, внести его, имея в виду, что он может вступить в действие с 1 января 2023 года", - обратился Шохин к главе правительства Михаилу Мишустину.
Глава РСПП добавил, что российский бизнес считает, что изменение налога на прибыль с привязкой к дивидендам повлияет на поведение компаний, повысит уровень инвестиций.