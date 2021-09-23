13:08 23.09.2021 (обновлено: 13:17 23.09.2021)
Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Открытие представительств Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ на Северном Кавказе смущает верующих, заявил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. В свою очередь в ДУМ РФ отметили, что действуют в рамках закона, по просьбе федеральных и региональных властей.
Ранее на сайте КЦМСК появилось открытое обращение от имени Бердиева к Духовному управлению мусульман РФ. Его авторы призывают ДУМ РФ "перестать создавать альтернативные псевдомуфтияты" и вносить дезорганизацию в деятельность уже существующих организаций в регионе.
"Это началось давно, как только у Равиля Гайнутдина (муфтия, председателя ДУМ РФ – ред.) появился новый заместитель – Дамир Мухетдинов. Тогда они переименовали себя и стали образовывать по всей стране духовные управления, которые им подчиняются", - рассказал Бердиев.
"ДУМ РФ к нам никакого отношения не имеет. Это очень раздражает верующих", - подчеркнул глава КЦМСК, добавив, что он опасается конфликтов в этой связи.
В свою очередь, первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, выступая в четверг на ежегодном пленуме ДУМ РФ в Москве, отметил, что пленум сформулирует ответ на обращение КЦМСК и направит его адресатам.
"Мы помогали, мы открывали новые организации на Северном Кавказе по просьбе и администрации президента, и руководителей северокавказских республик. Поэтому сейчас заявление, что мы пытаемся внести какой-то деструктив или нарушить баланс, не имеет никакого основания. Мы действуем в рамках законов Российской Федерации, и статус Духовного управления мусульман Российской Федерации разрешает и позволяет нам открывать наши общины от Владивостока до Калининграда, что мы успешно и делаем", - сказал Мухетдинов.
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