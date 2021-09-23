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Религия
https://ria.ru/20210923/muftiyaty-1751446809.html
Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе - РИА Новости, 23.09.2021
Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
Открытие представительств Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ на Северном Кавказе смущает верующих, заявил РИА Новости председатель Координационного центра... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:08
2021-09-23T13:17
владивосток
москва
равиль гайнутдин
дамир мухетдинов
исмаил бердиев
россия
религия
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Открытие представительств Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ на Северном Кавказе смущает верующих, заявил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. В свою очередь в ДУМ РФ отметили, что действуют в рамках закона, по просьбе федеральных и региональных властей.Ранее на сайте КЦМСК появилось открытое обращение от имени Бердиева к Духовному управлению мусульман РФ. Его авторы призывают ДУМ РФ "перестать создавать альтернативные псевдомуфтияты" и вносить дезорганизацию в деятельность уже существующих организаций в регионе."Это началось давно, как только у Равиля Гайнутдина (муфтия, председателя ДУМ РФ – ред.) появился новый заместитель – Дамир Мухетдинов. Тогда они переименовали себя и стали образовывать по всей стране духовные управления, которые им подчиняются", - рассказал Бердиев.По его мнению, открывая представительства, в ДУМ РФ "хотят сделать видимость, что в России есть только одно центральное духовное управление мусульман – в Москве, и все ему подчиняются". Но, отметил он, это не так."ДУМ РФ к нам никакого отношения не имеет. Это очень раздражает верующих", - подчеркнул глава КЦМСК, добавив, что он опасается конфликтов в этой связи.В свою очередь, первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, выступая в четверг на ежегодном пленуме ДУМ РФ в Москве, отметил, что пленум сформулирует ответ на обращение КЦМСК и направит его адресатам."Мы помогали, мы открывали новые организации на Северном Кавказе по просьбе и администрации президента, и руководителей северокавказских республик. Поэтому сейчас заявление, что мы пытаемся внести какой-то деструктив или нарушить баланс, не имеет никакого основания. Мы действуем в рамках законов Российской Федерации, и статус Духовного управления мусульман Российской Федерации разрешает и позволяет нам открывать наши общины от Владивостока до Калининграда, что мы успешно и делаем", - сказал Мухетдинов.
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владивосток, москва, равиль гайнутдин, дамир мухетдинов, исмаил бердиев, россия
13:08 23.09.2021 (обновлено: 13:17 23.09.2021)
 

Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМечеть в поселке городского типа Домбай
Мечеть в поселке городского типа Домбай - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Открытие представительств Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ на Северном Кавказе смущает верующих, заявил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. В свою очередь в ДУМ РФ отметили, что действуют в рамках закона, по просьбе федеральных и региональных властей.
Ранее на сайте КЦМСК появилось открытое обращение от имени Бердиева к Духовному управлению мусульман РФ. Его авторы призывают ДУМ РФ "перестать создавать альтернативные псевдомуфтияты" и вносить дезорганизацию в деятельность уже существующих организаций в регионе.
"Это началось давно, как только у Равиля Гайнутдина (муфтия, председателя ДУМ РФ – ред.) появился новый заместитель – Дамир Мухетдинов. Тогда они переименовали себя и стали образовывать по всей стране духовные управления, которые им подчиняются", - рассказал Бердиев.
По его мнению, открывая представительства, в ДУМ РФ "хотят сделать видимость, что в России есть только одно центральное духовное управление мусульман – в Москве, и все ему подчиняются". Но, отметил он, это не так.
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"ДУМ РФ к нам никакого отношения не имеет. Это очень раздражает верующих", - подчеркнул глава КЦМСК, добавив, что он опасается конфликтов в этой связи.
В свою очередь, первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, выступая в четверг на ежегодном пленуме ДУМ РФ в Москве, отметил, что пленум сформулирует ответ на обращение КЦМСК и направит его адресатам.
"Мы помогали, мы открывали новые организации на Северном Кавказе по просьбе и администрации президента, и руководителей северокавказских республик. Поэтому сейчас заявление, что мы пытаемся внести какой-то деструктив или нарушить баланс, не имеет никакого основания. Мы действуем в рамках законов Российской Федерации, и статус Духовного управления мусульман Российской Федерации разрешает и позволяет нам открывать наши общины от Владивостока до Калининграда, что мы успешно и делаем", - сказал Мухетдинов.
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