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Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями
Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями - РИА Новости, 23.09.2021
Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями
Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли раненым рядом с телом супруги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T07:54
2021-09-23T09:28
происшествия
республика тыва
кызыл
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли раненым рядом с телом супруги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.В среду около 20 часов в полицию Кызыла поступило сообщение об обнаружении в квартире на Бай-Хаакской улице тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее мужа с колото-резаным ранением груди, следует из релиза СК. Имена при этом не уточняются. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия в 2015-2016 годах. В 2019-м его осудили на четыре года колонии общего режима за мошенничество, но через год суд частично оправдал его и признал право на компенсацию.
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происшествия, республика тыва, кызыл, следственный комитет россии (ск рф), россия
07:54 23.09.2021 (обновлено: 09:28 23.09.2021)
 
Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями

Экс-министра сельского хозяйства Тувы Тыт-оола нашли раненым рядом с телом жены

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на один из районов Кызыла. Республика Тыва
Вид на один из районов Кызыла. Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли раненым рядом с телом супруги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Он находится в реанимации, пока следственные действия с ним не ведутся <...> Состояние тяжелое, но стабильное", — добавил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
В среду около 20 часов в полицию Кызыла поступило сообщение об обнаружении в квартире на Бай-Хаакской улице тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее мужа с колото-резаным ранением груди, следует из релиза СК. Имена при этом не уточняются.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия в 2015-2016 годах. В 2019-м его осудили на четыре года колонии общего режима за мошенничество, но через год суд частично оправдал его и признал право на компенсацию.
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