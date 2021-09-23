https://ria.ru/20210923/ministr-1751400072.html
Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями
Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями - РИА Новости, 23.09.2021
Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями
Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли раненым рядом с телом супруги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T07:54
2021-09-23T07:54
2021-09-23T09:28
происшествия
республика тыва
кызыл
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580589730_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e994d04200b8e965252fe9bd4b0d944c.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли раненым рядом с телом супруги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.В среду около 20 часов в полицию Кызыла поступило сообщение об обнаружении в квартире на Бай-Хаакской улице тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее мужа с колото-резаным ранением груди, следует из релиза СК. Имена при этом не уточняются. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия в 2015-2016 годах. В 2019-м его осудили на четыре года колонии общего режима за мошенничество, но через год суд частично оправдал его и признал право на компенсацию.
https://ria.ru/20180225/1515247721.html
республика тыва
кызыл
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580589730_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_c92ac16d5db75cab3fa8d5d1d7617f3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика тыва, кызыл, следственный комитет россии (ск рф), россия
07:54 23.09.2021 (обновлено: 09:28 23.09.2021)
Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями
Экс-министра сельского хозяйства Тувы Тыт-оола нашли раненым рядом с телом жены
КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли раненым рядом с телом супруги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Он находится в реанимации, пока следственные действия с ним не ведутся <...> Состояние тяжелое, но стабильное", — добавил собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
В среду около 20 часов в полицию Кызыла
поступило сообщение об обнаружении в квартире на Бай-Хаакской улице тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее мужа с колото-резаным ранением груди, следует из релиза СК
. Имена при этом не уточняются.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия в 2015-2016 годах. В 2019-м его осудили на четыре года колонии общего режима за мошенничество, но через год суд частично оправдал его и признал право на компенсацию.