https://ria.ru/20210923/ministr-1751400072.html

Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями

Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями - РИА Новости, 23.09.2021

Источник: в Туве экс-министра нашли с многочисленными ранениями

Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли раненым рядом с телом супруги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T07:54

2021-09-23T07:54

2021-09-23T09:28

происшествия

республика тыва

кызыл

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли раненым рядом с телом супруги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.В среду около 20 часов в полицию Кызыла поступило сообщение об обнаружении в квартире на Бай-Хаакской улице тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее мужа с колото-резаным ранением груди, следует из релиза СК. Имена при этом не уточняются. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия в 2015-2016 годах. В 2019-м его осудили на четыре года колонии общего режима за мошенничество, но через год суд частично оправдал его и признал право на компенсацию.

https://ria.ru/20180225/1515247721.html

республика тыва

кызыл

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика тыва, кызыл, следственный комитет россии (ск рф), россия