https://ria.ru/20210923/medizdeliya-1751409974.html
Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных
Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных - РИА Новости, 23.09.2021
Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз в страну медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:50
2021-09-23T09:50
2021-09-23T09:50
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз в страну медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями, сообщает пресс-служба кабмина."С 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через единый портал госуслуг. Правила выдачи таких разрешений утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение касается ввоза незарегистрированных в РФ и не имеющих отечественных аналогов препаратов, которые нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям. Раньше такие лекарства ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было."С 1 марта для ввоза таких изделий Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение. Заявление на его получение и необходимые документы фонды и клиники смогут направлять в электронной форме через портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210712/fond-1740914446.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, россия
Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных
Правительство утвердило правила выдачи разрешений на ввоз медизделий для тяжелобольных