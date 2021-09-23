https://ria.ru/20210923/medizdeliya-1751409974.html

Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных

Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных - РИА Новости, 23.09.2021

Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз в страну медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:50

2021-09-23T09:50

2021-09-23T09:50

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737036354_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_94de444dfc33b13f913d147be4bcc888.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз в страну медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями, сообщает пресс-служба кабмина."С 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через единый портал госуслуг. Правила выдачи таких разрешений утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение касается ввоза незарегистрированных в РФ и не имеющих отечественных аналогов препаратов, которые нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям. Раньше такие лекарства ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было."С 1 марта для ввоза таких изделий Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение. Заявление на его получение и необходимые документы фонды и клиники смогут направлять в электронной форме через портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210712/fond-1740914446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, россия