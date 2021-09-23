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Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных
Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных - РИА Новости, 23.09.2021
Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз в страну медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:50
2021-09-23T09:50
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз в страну медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями, сообщает пресс-служба кабмина."С 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через единый портал госуслуг. Правила выдачи таких разрешений утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение касается ввоза незарегистрированных в РФ и не имеющих отечественных аналогов препаратов, которые нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям. Раньше такие лекарства ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было."С 1 марта для ввоза таких изделий Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение. Заявление на его получение и необходимые документы фонды и клиники смогут направлять в электронной форме через портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями", - подчеркивается в сообщении.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, россия
09:50 23.09.2021
 
Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных

Правительство утвердило правила выдачи разрешений на ввоз медизделий для тяжелобольных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз в страну медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями, сообщает пресс-служба кабмина.
"С 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через единый портал госуслуг. Правила выдачи таких разрешений утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение касается ввоза незарегистрированных в РФ и не имеющих отечественных аналогов препаратов, которые нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям. Раньше такие лекарства ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было.
"С 1 марта для ввоза таких изделий Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение. Заявление на его получение и необходимые документы фонды и клиники смогут направлять в электронной форме через портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями", - подчеркивается в сообщении.
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 13:30
В ОП рассказали, как фонд "Круг добра" помог тяжелобольным детям
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Михаил МишустинЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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