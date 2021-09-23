Лифты для маломобильных граждан запустили на Братеевском мосту в Москве
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЛифт для маломобильных граждан на Братеевском мосту в Москве
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Москве на Братеевском мосту запустили в эксплуатацию современные лифты для маломобильных граждан, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В Москве на Братеевском мосту запустили в эксплуатацию современные лифты для маломобильных граждан. Специалисты Комплекса городского хозяйства построили четыре лифтовые шахты, оборудованные кабинами для перемещения пассажиров с одного уровня моста на другой. Лифты расположены рядом с лестничными сходами с обеих сторон сооружения, грузоподъемность каждого - до 1 тысячи килограмм",- сообщил Бирюков.
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЛифты для маломобильных граждан на Братеевском мосту в Москве
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Лифты для маломобильных граждан на Братеевском мосту в Москве
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЛифты для маломобильных граждан на Братеевском мосту в Москве
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Лифты для маломобильных граждан на Братеевском мосту в Москве
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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Лифты для маломобильных граждан на Братеевском мосту в Москве
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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Лифты для маломобильных граждан на Братеевском мосту в Москве
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Заместитель мэра рассказал, что подходы к лифтам обустроены пандусами с электроподогревом, функция обогрева также предусмотрена на площадках перед лифтами и в вентиляционной системе шахт.
"Внутри лифтовых кабин и на этажных площадках сооружения установлено видеонаблюдение. Работа лифтов круглосуточно находится под контролем диспетчеров, в случае возникновения внештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада", - сообщил Бирюков.