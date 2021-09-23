https://ria.ru/20210923/lifty-1751440951.html

Лифты для маломобильных граждан запустили на Братеевском мосту в Москве

Лифты для маломобильных граждан запустили на Братеевском мосту в Москве - РИА Новости, 23.09.2021

Лифты для маломобильных граждан запустили на Братеевском мосту в Москве

В Москве на Братеевском мосту запустили в эксплуатацию современные лифты для маломобильных граждан, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:48

2021-09-23T12:48

2021-09-23T12:48

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Москве на Братеевском мосту запустили в эксплуатацию современные лифты для маломобильных граждан, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что подходы к лифтам обустроены пандусами с электроподогревом, функция обогрева также предусмотрена на площадках перед лифтами и в вентиляционной системе шахт.

https://ria.ru/20210903/shumozaschita-1748563243.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы