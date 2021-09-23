https://ria.ru/20210923/lechenie-1751439212.html

Иностранцы стали чаще приезжать в Россию для лечения

Иностранцы стали чаще приезжать в Россию для лечения - РИА Новости, 23.09.2021

Иностранцы стали чаще приезжать в Россию для лечения

Число иностранных граждан, которые приехали в Россию с целью лечения, увеличилось в этом году, сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:38

2021-09-23T13:38

2021-09-23T13:38

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Число иностранных граждан, которые приехали в Россию с целью лечения, увеличилось в этом году, сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов."Если в прошлом году с целью лечения в нашу страну въехало 26 тысяч (иностранцев) за восемь месяцев, то за этот год — 155 тысяч. По всей видимости, иностранцы используют цель лечения как возможность обхода действующих ковидных ограничений в Российской Федерации", — сообщил Адзинов на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму "ИНМЕДТУР".Также он отметил, что были внесены поправки: медицинские организации теперь должны самостоятельно размещать на Госуслугах информацию о том, что к ним едут лечиться. Кроме того ведомство попросило Минздрав и ФМБА обеспечить контроль подведомственных учреждений, чтобы деятельность была прозрачной и соответствовала целям.

https://ria.ru/20210922/belavia-1751326552.html

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