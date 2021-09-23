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Возможный преемник Меркель поддержал "Северный поток — 2"
Возможный преемник Меркель поддержал "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.09.2021
Возможный преемник Меркель поддержал "Северный поток — 2"
Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Армин Лашет высказался за начало работы газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T22:20
2021-09-23T23:37
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БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Армин Лашет высказался за начало работы газопровода "Северный поток — 2"."Да. Это экономический проект", — сказал политик на последних предвыборных дебатах, которые шли в прямом эфире канала ZDF, отвечая на вопрос ведущего, поддерживает ли он введение трубы в эксплуатацию.Лашет подчеркнул, что Германии в ближайшие годы понадобится газ. Он также отметил важность исполнения того, о чем договорилось федеральное правительство.При этом политик добавил, что Украина не должна потерпеть убытки после начала работы "Северного потока — 2"."Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен", — заключил кандидат в канцлеры.Консервативный блок ХДС/ХСС — преемники уходящей с поста канцлера Ангелы Меркель, согласно опросам, за три дня до выборов в Бундестаг получил 21%.Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сохраняет лидирующее позиции с рейтингом в 25%.В начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов газа в год.Для начала работы объекта необходимо сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.
https://ria.ru/20210922/gaz-1751306365.html
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в мире, германия, россия
22:20 23.09.2021 (обновлено: 23:37 23.09.2021)
 
Возможный преемник Меркель поддержал "Северный поток — 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет поддержал начало эксплуатации "Северного потока — 2"

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Армин Лашет высказался за начало работы газопровода "Северный поток — 2".
"Да. Это экономический проект", — сказал политик на последних предвыборных дебатах, которые шли в прямом эфире канала ZDF, отвечая на вопрос ведущего, поддерживает ли он введение трубы в эксплуатацию.
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Лашет подчеркнул, что Германии в ближайшие годы понадобится газ. Он также отметил важность исполнения того, о чем договорилось федеральное правительство.
При этом политик добавил, что Украина не должна потерпеть убытки после начала работы "Северного потока — 2".
"Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен", — заключил кандидат в канцлеры.
Консервативный блок ХДС/ХСС — преемники уходящей с поста канцлера Ангелы Меркель, согласно опросам, за три дня до выборов в Бундестаг получил 21%.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сохраняет лидирующее позиции с рейтингом в 25%.
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В начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов газа в год.
Для начала работы объекта необходимо сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.
 
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