https://ria.ru/20210923/lashet-1751538994.html

Возможный преемник Меркель поддержал "Северный поток — 2"

Возможный преемник Меркель поддержал "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.09.2021

Возможный преемник Меркель поддержал "Северный поток — 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Армин Лашет высказался за начало работы газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T22:20

2021-09-23T22:20

2021-09-23T23:37

в мире

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751376916_111:0:2800:1512_1920x0_80_0_0_6372772bc4c8253414791444b474bde2.jpg

БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Армин Лашет высказался за начало работы газопровода "Северный поток — 2"."Да. Это экономический проект", — сказал политик на последних предвыборных дебатах, которые шли в прямом эфире канала ZDF, отвечая на вопрос ведущего, поддерживает ли он введение трубы в эксплуатацию.Лашет подчеркнул, что Германии в ближайшие годы понадобится газ. Он также отметил важность исполнения того, о чем договорилось федеральное правительство.При этом политик добавил, что Украина не должна потерпеть убытки после начала работы "Северного потока — 2"."Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен", — заключил кандидат в канцлеры.Консервативный блок ХДС/ХСС — преемники уходящей с поста канцлера Ангелы Меркель, согласно опросам, за три дня до выборов в Бундестаг получил 21%.Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сохраняет лидирующее позиции с рейтингом в 25%.В начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов газа в год.Для начала работы объекта необходимо сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.

https://ria.ru/20210922/gaz-1751306365.html

https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, россия