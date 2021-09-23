22:20 23.09.2021 (обновлено: 23:37 23.09.2021)
Возможный преемник Меркель поддержал "Северный поток — 2"
Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет поддержал начало эксплуатации "Северного потока — 2"
БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Армин Лашет высказался за начало работы газопровода "Северный поток — 2".
"Да. Это экономический проект", — сказал политик на последних предвыборных дебатах, которые шли в прямом эфире канала ZDF, отвечая на вопрос ведущего, поддерживает ли он введение трубы в эксплуатацию.
Лашет подчеркнул, что Германии в ближайшие годы понадобится газ. Он также отметил важность исполнения того, о чем договорилось федеральное правительство.
При этом политик добавил, что Украина не должна потерпеть убытки после начала работы "Северного потока — 2".
"Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен", — заключил кандидат в канцлеры.
Консервативный блок ХДС/ХСС — преемники уходящей с поста канцлера Ангелы Меркель, согласно опросам, за три дня до выборов в Бундестаг получил 21%.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сохраняет лидирующее позиции с рейтингом в 25%.
21 сентября, 01:42В Европе испугались "ценового цунами" из-за "Северного потока — 2"
В начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов газа в год.
Для начала работы объекта необходимо сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.