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В Кремле сожалеют, что ряд стран не стали полноценными участниками ДВЗЯИ
В Кремле сожалеют, что ряд стран не стали полноценными участниками ДВЗЯИ - РИА Новости, 23.09.2021
В Кремле сожалеют, что ряд стран не стали полноценными участниками ДВЗЯИ
Отказ восьми стран ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не способствует ядерному нераспространению и разоружению, сообщает... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:17
2021-09-23T19:17
в мире
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отказ восьми стран ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не способствует ядерному нераспространению и разоружению, сообщает пресс-служба Кремля."На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна. Очевидно, что подобная ситуация отнюдь не способствует делу ядерного нераспространения и разоружения", - говорится в сообщении.Добавляется, что РФ рассчитывает, что страны, от которых зависит ДВЗЯИ, проявят политическую волю и в ближайшие годы обеспечат условия его вступления в силу."Двадцать пять лет назад был открыт для подписания договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Разработка этого исторического документа, нацеленного на кардинальное укрепление режима нераспространения ядерного оружия, подтвердила, что даже самые сложные вопросы глобальной безопасности можно и нужно решать путем переговоров", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что РФ ратифицировала договор в 2000 году и с тех пор неукоснительно соблюдает его положения, активно участвует в работе подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ.
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в мире, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), россия
19:17 23.09.2021
 
В Кремле сожалеют, что ряд стран не стали полноценными участниками ДВЗЯИ

Песков: отказ восьми стран ратифицировать ДВЗЯИ не способствует ядерному разоружению

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отказ восьми стран ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не способствует ядерному нераспространению и разоружению, сообщает пресс-служба Кремля.
"На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна. Очевидно, что подобная ситуация отнюдь не способствует делу ядерного нераспространения и разоружения", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что РФ рассчитывает, что страны, от которых зависит ДВЗЯИ, проявят политическую волю и в ближайшие годы обеспечат условия его вступления в силу.
"Двадцать пять лет назад был открыт для подписания договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Разработка этого исторического документа, нацеленного на кардинальное укрепление режима нераспространения ядерного оружия, подтвердила, что даже самые сложные вопросы глобальной безопасности можно и нужно решать путем переговоров", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что РФ ратифицировала договор в 2000 году и с тех пор неукоснительно соблюдает его положения, активно участвует в работе подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ.
 
В миреДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Россия
 
 
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