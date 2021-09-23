https://ria.ru/20210923/kreml-1751520422.html

В Кремле сожалеют, что ряд стран не стали полноценными участниками ДВЗЯИ

В Кремле сожалеют, что ряд стран не стали полноценными участниками ДВЗЯИ - РИА Новости, 23.09.2021

В Кремле сожалеют, что ряд стран не стали полноценными участниками ДВЗЯИ

Отказ восьми стран ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не способствует ядерному нераспространению и разоружению, сообщает... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:17

2021-09-23T19:17

2021-09-23T19:17

в мире

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отказ восьми стран ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не способствует ядерному нераспространению и разоружению, сообщает пресс-служба Кремля."На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна. Очевидно, что подобная ситуация отнюдь не способствует делу ядерного нераспространения и разоружения", - говорится в сообщении.Добавляется, что РФ рассчитывает, что страны, от которых зависит ДВЗЯИ, проявят политическую волю и в ближайшие годы обеспечат условия его вступления в силу."Двадцать пять лет назад был открыт для подписания договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Разработка этого исторического документа, нацеленного на кардинальное укрепление режима нераспространения ядерного оружия, подтвердила, что даже самые сложные вопросы глобальной безопасности можно и нужно решать путем переговоров", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что РФ ратифицировала договор в 2000 году и с тех пор неукоснительно соблюдает его положения, активно участвует в работе подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ.

https://ria.ru/20200704/1573896965.html

россия

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в мире, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), россия