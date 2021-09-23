https://ria.ru/20210923/koronavirus-1751433318.html

В Москве за сутки госпитализировали почти 780 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали почти 780 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали почти 780 пациентов с COVID-19

Почти 780 человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 303 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:58

2021-09-23T11:58

2021-09-23T11:58

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 780 человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 303 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 774 человека. На ИВЛ находятся 303 человека", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровел еще 1331 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 478 681. Скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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