https://ria.ru/20210923/koronavirus-1751433318.html
В Москве за сутки госпитализировали почти 780 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали почти 780 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали почти 780 пациентов с COVID-19
Почти 780 человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 303 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:58
2021-09-23T11:58
2021-09-23T11:58
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 780 человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 303 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 774 человека. На ИВЛ находятся 303 человека", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровел еще 1331 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 478 681. Скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали почти 780 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 774 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 303 человека