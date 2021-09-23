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https://ria.ru/20210923/kompensatsiya-1751450518.html
Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей - РИА Новости, 23.09.2021
Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
Каждой семье погибших при крушении в Хабаровском крае самолета Ан-26 будет выплачено по 1 миллиону рублей, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:25
2021-09-23T13:25
происшествия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ан-26
михаил дегтярев
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Каждой семье погибших при крушении в Хабаровском крае самолета Ан-26 будет выплачено по 1 миллиону рублей, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев.Дегтярев отметил, что по его поручению в правительстве Хабаровского края экстренно была созвана комиссия по ЧС. Глава региона привел информацию краевых спасателей, первыми добравшихся до места аварии в районе хребта Хехцир, о том, что "пока обнаружить выживших не удалось". Вместе с коллегами из МЧС они продолжат поиски завтра с рассветом, написал Дегтярев."На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России. Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей", - написал врио губернатора.Совершавший технический полет самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту были шесть человек из летного состава. СК сообщал, что обломки Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника. РИА Новости в экстренных службах заявили, что все находившиеся на борту погибли, эту информацию подтвердили в Минздраве.
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хабаровский край
хабаровск
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ан-26, михаил дегтярев, россия, крушение ан-26 под хабаровском
13:25 23.09.2021
 
Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей

Дегтярев: семьи погибших при крушении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяМесто крушения Ан-26 в Хабаравском крае
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Каждой семье погибших при крушении в Хабаровском крае самолета Ан-26 будет выплачено по 1 миллиону рублей, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
Дегтярев отметил, что по его поручению в правительстве Хабаровского края экстренно была созвана комиссия по ЧС. Глава региона привел информацию краевых спасателей, первыми добравшихся до места аварии в районе хребта Хехцир, о том, что "пока обнаружить выживших не удалось". Вместе с коллегами из МЧС они продолжат поиски завтра с рассветом, написал Дегтярев.
"На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России. Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей", - написал врио губернатора.
Совершавший технический полет самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту были шесть человек из летного состава. СК сообщал, что обломки Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника. РИА Новости в экстренных службах заявили, что все находившиеся на борту погибли, эту информацию подтвердили в Минздраве.
Операция по поиску места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
13:07
Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ан-26Михаил ДегтяревРоссияКрушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
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