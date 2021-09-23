https://ria.ru/20210923/klimkin-1751513672.html

Климкин раскритиковал новый закон "Об олигархах"

Климкин раскритиковал новый закон "Об олигархах" - РИА Новости, 23.09.2021

Климкин раскритиковал новый закон "Об олигархах"

Принятый Верховной радой Украины закон "Об олигархах" отдалит Киев от ЕС и НАТО, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:27

2021-09-23T18:27

2021-09-23T18:27

в мире

украина

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верховная рада украины

павел климкин

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КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Принятый Верховной радой Украины закон "Об олигархах" отдалит Киев от ЕС и НАТО, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "Об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр."Принятие "антиолигархического" закона отдаляет нас от ЕС и НАТО. И довольно существенно. Я двумя руками за ограничение влияния олигархов. Мы не первые, кто с ними борется. Американцы приняли закон Шермана еще в конце 19 века. И он был направлен на устранение их монопольного влияния. Такое решение, конечно, никак не могло приниматься без американской судебной системы", - написал Климкин на своей странице в Facebook.Однако, по словам Климкина, принятый сегодня закон не вводит ничего из цивилизованного арсенала ограничения влияния олигархов: ни улучшения судебной системы, ни борьбы с коррупцией, ни эффективной работы регуляторных органов. По его мнению, для внешней политики и для европейских стремлений Украины принятый Радой закон не работает."Для внутренней (политики – ред.) - возможно: в смысле контроля над СМИ или "договорняков" с олигархами. И эта обратная сторона закона скоро станет достаточно очевидной: как внутри, так и для наших западных партнеров. То есть смысл этого закона - поставить существенную часть внутренней политики, так сказать, на "ручник". И это тоже отдалит нас от ЕС и НАТО, которые хотят в Украине системных изменений", - считает экс-министр.

https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751478726.html

https://ria.ru/20210918/sovety-1750629990.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, павел климкин