https://ria.ru/20210923/kino-1751342471.html

Кино недели: Иван Денисович, волшебница Пересильд, французская комедия

Кинопремьеры недели

Кино недели: Иван Денисович, волшебница Пересильд, французская комедия

Французская комедия, современная российская классика, американский триллер и японские новеллы выходят в кино. Филипп Янковский сыграл в "Иване Денисовиче", Юлия РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:00

2021-09-23T08:00

2021-09-23T08:11

глеб панфилов

культура

локарно

филипп янковский

уиллем дефо

юлия пересильд

знаменитости

кино и сериалы

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Французская комедия, современная российская классика, американский триллер и японские новеллы выходят в кино. Филипп Янковский сыграл в "Иване Денисовиче", Юлия Пересильд получила волшебную силу в "Молоке". А Рюсукэ Хамагути завоевал Гран-при Берлинале и доехал до проката. О самых интересных новых картинах — в материале РИА Новости.Современная классикаЭкранизировать классику непросто, а если это знаковое для многих произведение — тем более. Но создатели картины "Иван Денисович" (режиссер Глеб Панфилов) выдержали баланс между первоисточником и интересами современной аудитории — и сняли пронзительную, впечатляющую картину. Главную роль сыграл Филипп Янковский. Его герой — Иван Шухов, рядовой, который после немецкого плена оказывается в родной стране и отбывает десятилетнее наказание в лагере. Вместе с другими заключенными строит будущий завод — гигант космической промышленности. В мирной жизни его ждет семья, и Иван Денисович мечтает о возвращении домой.Несмотря ни на что, ему удается сохранить человечность и остаться самим собой.Режиссер отмечает, что "Иван Денисович" — не экранизация рассказа Александра Солженицына, а фильм по мотивам. Текст автора и его мысли он буквально "выбирал по крупицам", но, поскольку диалогов в книге очень мало, их тщательно прописывали в сценарии.Картина уже получила награду кинофестиваля в Локарно, где прошла мировая премьера. Там Филиппа Янковского удостоили премии международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro.Таинственные загадки и саспенсУже и первые "Клаустрофобы" перепугали зрителей всего мира, а теперь они возвращаются в "Лиге выживших".В картине 2019-го герои оказались в квест-комнате, созданной компанией Minos, но из этой ловушки выбрались не все. Во второй части выжившие объединяются с другими клиентами Minos, чтобы разоблачить фирму, которая, по сути, убивает людей.Но умение решать головоломки — не единственный навык, которым должны обладать герои, чтобы добиться своего. Ведь теперь они в плену своеобразной анфилады квест-комнат с еще более изощренными испытаниями.Создатели картины шокирующим и кровавым сценам предпочитают саспенс. Во второй части герои окажутся в поезде метро, через который пропущен ток высокого напряжения. А еще — в банковском хранилище, защищенном коварным лазером, на красочном пляже с зыбучими песками или на улице Нью-Йорка, где идет кислотный дождь.В итоге публика вместе с героями (их играют Тейлор Расселл, Логан Миллер, Индия Мур, Холланд Роден) будет в напряжении строить теории и разгадывать загадки.Пересильд — про любовьВолшебная драма "Молоко" с Юлией Пересильд — о любви и отношениях. Действие происходит в Кировске, где можно наблюдать за северным сиянием. Однажды благодаря ему Зоя (Пересильд) получает фантастическую силу, способную делать окружающих людей лучше и менять их судьбы.Картина — своеобразная фантазия о некоем средстве, которое могло бы моментально сделать взрослого человека таким, каким бы он был, если бы в детстве получил достаточно любви. Режиссер Карен Оганесян создает волшебный мир. В нем с помощью молока (которое подразумевает материнскую любовь) люди начинают по-другому смотреть на мир. Получилась притча с юмором и удивительно красочной картинкой.Кроме впечатляющего каста (Андрей Бурковский в роли партнера Зои, Юрий Колокольников — в образе маммолога-эксгибициониста, а еще директриса Елена Валюшкина и экспрессивный отец Гоша Куценко), внимания заслуживают живописные пейзажи и локации.Стандартные многоэтажки, провинциальные дворы, школа, ничем не примечательная квартира удивительным образом преображаются благодаря операторской работе.А диалоги и забавные ситуации делают картину душевной и не лишенной своеобразной философии.А еще комедия, драма и сборник новеллКроме этого, в прокате — французская комедия, японский сборник новелл и американская драма про покер.Если хочется веселья, а ждать очередную "Любовь-морковь" нет сил, идите на "Махнемся телами". Как ясно из названия, картина на довольно популярную в кино тему. Но здесь телами меняются все члены семьи и не раз: родители, трое детей и бабушка постоянно перемещаются друг в друга на протяжении всего фильма. Ждите фарса, комичных ситуаций и экстравагантных выходок. Конечно, в итоге каждый начинает по-настоящему узнавать и понимать другого.Британская драма "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком и Уиллемом Дефо расскажет про интриги в мире азартных игр. По своей сути картина — это еще боевик и триллер.Режиссер Пол Шредер исследует тему искупления. Это история бывшего военного специалиста по проведению допросов, который не может простить себя за то, что совершил во время службы. Он стал профессиональным игроком в карты, но никак не может избавиться от призраков прошлого. Чтобы искупить грехи, он соглашается провернуть одну странную аферу.А японский фильм "Случайность и догадка" Рюсукэ Хамагути, получивший Гран-при жюри Берлинале, состоит из нескольких трогательных новелл.В одной зритель будет наблюдать за неожиданным любовным треугольником, в другой — за соблазнением, а в третьей — за встречей, которая становится абсурдной из-за недопонимания. В этих историях режиссер размышляет о выборе, сожалениях, мечтах и реальности. Идеальный выбор фильма для дождливого дня.

https://ria.ru/20210922/kino-1751017990.html

локарно

кировск

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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