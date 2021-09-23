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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210923/kino-1751342471.html
Кино недели: Иван Денисович, волшебница Пересильд, французская комедия
Кинопремьеры недели
Кино недели: Иван Денисович, волшебница Пересильд, французская комедия
Французская комедия, современная российская классика, американский триллер и японские новеллы выходят в кино. Филипп Янковский сыграл в "Иване Денисовиче", Юлия РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:00
2021-09-23T08:11
глеб панфилов
культура
локарно
филипп янковский
уиллем дефо
юлия пересильд
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Французская комедия, современная российская классика, американский триллер и японские новеллы выходят в кино. Филипп Янковский сыграл в "Иване Денисовиче", Юлия Пересильд получила волшебную силу в "Молоке". А Рюсукэ Хамагути завоевал Гран-при Берлинале и доехал до проката. О самых интересных новых картинах — в материале РИА Новости.Современная классикаЭкранизировать классику непросто, а если это знаковое для многих произведение — тем более. Но создатели картины "Иван Денисович" (режиссер Глеб Панфилов) выдержали баланс между первоисточником и интересами современной аудитории — и сняли пронзительную, впечатляющую картину. Главную роль сыграл Филипп Янковский. Его герой — Иван Шухов, рядовой, который после немецкого плена оказывается в родной стране и отбывает десятилетнее наказание в лагере. Вместе с другими заключенными строит будущий завод — гигант космической промышленности. В мирной жизни его ждет семья, и Иван Денисович мечтает о возвращении домой.Несмотря ни на что, ему удается сохранить человечность и остаться самим собой.Режиссер отмечает, что "Иван Денисович" — не экранизация рассказа Александра Солженицына, а фильм по мотивам. Текст автора и его мысли он буквально "выбирал по крупицам", но, поскольку диалогов в книге очень мало, их тщательно прописывали в сценарии.Картина уже получила награду кинофестиваля в Локарно, где прошла мировая премьера. Там Филиппа Янковского удостоили премии международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro.Таинственные загадки и саспенсУже и первые "Клаустрофобы" перепугали зрителей всего мира, а теперь они возвращаются в "Лиге выживших".В картине 2019-го герои оказались в квест-комнате, созданной компанией Minos, но из этой ловушки выбрались не все. Во второй части выжившие объединяются с другими клиентами Minos, чтобы разоблачить фирму, которая, по сути, убивает людей.Но умение решать головоломки — не единственный навык, которым должны обладать герои, чтобы добиться своего. Ведь теперь они в плену своеобразной анфилады квест-комнат с еще более изощренными испытаниями.Создатели картины шокирующим и кровавым сценам предпочитают саспенс. Во второй части герои окажутся в поезде метро, через который пропущен ток высокого напряжения. А еще — в банковском хранилище, защищенном коварным лазером, на красочном пляже с зыбучими песками или на улице Нью-Йорка, где идет кислотный дождь.В итоге публика вместе с героями (их играют Тейлор Расселл, Логан Миллер, Индия Мур, Холланд Роден) будет в напряжении строить теории и разгадывать загадки.Пересильд — про любовьВолшебная драма "Молоко" с Юлией Пересильд — о любви и отношениях. Действие происходит в Кировске, где можно наблюдать за северным сиянием. Однажды благодаря ему Зоя (Пересильд) получает фантастическую силу, способную делать окружающих людей лучше и менять их судьбы.Картина — своеобразная фантазия о некоем средстве, которое могло бы моментально сделать взрослого человека таким, каким бы он был, если бы в детстве получил достаточно любви. Режиссер Карен Оганесян создает волшебный мир. В нем с помощью молока (которое подразумевает материнскую любовь) люди начинают по-другому смотреть на мир. Получилась притча с юмором и удивительно красочной картинкой.Кроме впечатляющего каста (Андрей Бурковский в роли партнера Зои, Юрий Колокольников — в образе маммолога-эксгибициониста, а еще директриса Елена Валюшкина и экспрессивный отец Гоша Куценко), внимания заслуживают живописные пейзажи и локации.Стандартные многоэтажки, провинциальные дворы, школа, ничем не примечательная квартира удивительным образом преображаются благодаря операторской работе.А диалоги и забавные ситуации делают картину душевной и не лишенной своеобразной философии.А еще комедия, драма и сборник новеллКроме этого, в прокате — французская комедия, японский сборник новелл и американская драма про покер.Если хочется веселья, а ждать очередную "Любовь-морковь" нет сил, идите на "Махнемся телами". Как ясно из названия, картина на довольно популярную в кино тему. Но здесь телами меняются все члены семьи и не раз: родители, трое детей и бабушка постоянно перемещаются друг в друга на протяжении всего фильма. Ждите фарса, комичных ситуаций и экстравагантных выходок. Конечно, в итоге каждый начинает по-настоящему узнавать и понимать другого.Британская драма "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком и Уиллемом Дефо расскажет про интриги в мире азартных игр. По своей сути картина — это еще боевик и триллер.Режиссер Пол Шредер исследует тему искупления. Это история бывшего военного специалиста по проведению допросов, который не может простить себя за то, что совершил во время службы. Он стал профессиональным игроком в карты, но никак не может избавиться от призраков прошлого. Чтобы искупить грехи, он соглашается провернуть одну странную аферу.А японский фильм "Случайность и догадка" Рюсукэ Хамагути, получивший Гран-при жюри Берлинале, состоит из нескольких трогательных новелл.В одной зритель будет наблюдать за неожиданным любовным треугольником, в другой — за соблазнением, а в третьей — за встречей, которая становится абсурдной из-за недопонимания. В этих историях режиссер размышляет о выборе, сожалениях, мечтах и реальности. Идеальный выбор фильма для дождливого дня.
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глеб панфилов, локарно, филипп янковский, уиллем дефо, юлия пересильд, знаменитости, кино и сериалы, александр солженицын, что посмотреть , юрий колокольников, кировск, нью-йорк (город), лучшие фильмы 2021
08:00 23.09.2021 (обновлено: 08:11 23.09.2021)
 

Кино недели: Иван Денисович, волшебница Пересильд, французская комедия

© Предоставлено SPPRКадр из фильма "Молоко"
Кадр из фильма Молоко
© Предоставлено SPPR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Французская комедия, современная российская классика, американский триллер и японские новеллы выходят в кино. Филипп Янковский сыграл в "Иване Денисовиче", Юлия Пересильд получила волшебную силу в "Молоке". А Рюсукэ Хамагути завоевал Гран-при Берлинале и доехал до проката. О самых интересных новых картинах — в материале РИА Новости.

Современная классика

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Иван Денисович"
Кадр из фильма Иван Денисович
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Иван Денисович"
Экранизировать классику непросто, а если это знаковое для многих произведение — тем более. Но создатели картины "Иван Денисович" (режиссер Глеб Панфилов) выдержали баланс между первоисточником и интересами современной аудитории — и сняли пронзительную, впечатляющую картину.
Главную роль сыграл Филипп Янковский. Его герой — Иван Шухов, рядовой, который после немецкого плена оказывается в родной стране и отбывает десятилетнее наказание в лагере. Вместе с другими заключенными строит будущий завод — гигант космической промышленности. В мирной жизни его ждет семья, и Иван Денисович мечтает о возвращении домой.
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Иван Денисович"
Кадр из фильма Иван Денисович
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Иван Денисович"
Несмотря ни на что, ему удается сохранить человечность и остаться самим собой.

"Я начал работу над картиной с мыслью о великом авторе и воспоминаниях о предыдущей работе — "В круге первом", которая меня захватила, — говорит Глеб Панфилов. — Это был потрясающий материал. Только потом, прочитав внимательно рассказ "Один день Ивана Денисовича", я понял, что это очень сложное для экранизации произведение. Пришлось в нем разобраться".

Режиссер отмечает, что "Иван Денисович" — не экранизация рассказа Александра Солженицына, а фильм по мотивам. Текст автора и его мысли он буквально "выбирал по крупицам", но, поскольку диалогов в книге очень мало, их тщательно прописывали в сценарии.
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Иван Денисович"
Кадр из фильма Иван Денисович
1 из 3
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Сцена из фильма "Иван Денисович"

Кадр из фильма Иван Денисович
2 из 3

Сцена из фильма "Иван Денисович"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Фрагмент из фильма "Иван Денисович"

Кадр из фильма Иван Денисович
3 из 3

Фрагмент из фильма "Иван Денисович"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
1 из 3
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
2 из 3

Сцена из фильма "Иван Денисович"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Иван Денисович"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Картина уже получила награду кинофестиваля в Локарно, где прошла мировая премьера. Там Филиппа Янковского удостоили премии международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro.

Таинственные загадки и саспенс

© Предоставлено SPPRКадр из фильма "Клаустрофобы-2: Лига выживших"
Кадр из фильма Клаустрофобы 2: Лига выживших
© Предоставлено SPPR
Кадр из фильма "Клаустрофобы-2: Лига выживших"
Уже и первые "Клаустрофобы" перепугали зрителей всего мира, а теперь они возвращаются в "Лиге выживших".
В картине 2019-го герои оказались в квест-комнате, созданной компанией Minos, но из этой ловушки выбрались не все. Во второй части выжившие объединяются с другими клиентами Minos, чтобы разоблачить фирму, которая, по сути, убивает людей.
Но умение решать головоломки — не единственный навык, которым должны обладать герои, чтобы добиться своего. Ведь теперь они в плену своеобразной анфилады квест-комнат с еще более изощренными испытаниями.
© Предоставлено SPPRКадр из фильма "Клаустрофобы-2: Лига выживших"
Кадр из фильма Клаустрофобы 2: Лига выживших
© Предоставлено SPPR
Кадр из фильма "Клаустрофобы-2: Лига выживших"
Создатели картины шокирующим и кровавым сценам предпочитают саспенс. Во второй части герои окажутся в поезде метро, через который пропущен ток высокого напряжения. А еще — в банковском хранилище, защищенном коварным лазером, на красочном пляже с зыбучими песками или на улице Нью-Йорка, где идет кислотный дождь.

"Главное было — найти соответствующие нашим требованиям локации: такие, чтобы ни у одного из зрителей они не ассоциировались с опасностью, но при этом достаточно практичные, чтобы можно было их превратить в квест-комнаты", — объясняет режиссер Адам Робител.

© Предоставлено SPPR

Холланд Роден в фильме "Клаустрофобы-2: Лига выживших"

Кадр из фильма Клаустрофобы 2: Лига выживших
1 из 3

Холланд Роден в фильме "Клаустрофобы-2: Лига выживших"

© Предоставлено SPPR
© Предоставлено SPPR

Кадр из фильма "Клаустрофобы-2: Лига выживших"

Кадр из фильма Клаустрофобы 2: Лига выживших
2 из 3

Кадр из фильма "Клаустрофобы-2: Лига выживших"

© Предоставлено SPPR
© Предоставлено SPPR

Сцена из фильма "Клаустрофобы-2: Лига выживших"

Кадр из фильма Клаустрофобы 2: Лига выживших
3 из 3

Сцена из фильма "Клаустрофобы-2: Лига выживших"

© Предоставлено SPPR
1 из 3

Холланд Роден в фильме "Клаустрофобы-2: Лига выживших"

© Предоставлено SPPR
2 из 3

Кадр из фильма "Клаустрофобы-2: Лига выживших"

© Предоставлено SPPR
3 из 3

Сцена из фильма "Клаустрофобы-2: Лига выживших"

© Предоставлено SPPR
В итоге публика вместе с героями (их играют Тейлор Расселл, Логан Миллер, Индия Мур, Холланд Роден) будет в напряжении строить теории и разгадывать загадки.

Пересильд — про любовь

Волшебная драма "Молоко" с Юлией Пересильд — о любви и отношениях. Действие происходит в Кировске, где можно наблюдать за северным сиянием. Однажды благодаря ему Зоя (Пересильд) получает фантастическую силу, способную делать окружающих людей лучше и менять их судьбы.

"Мне моя героиня чем-то напоминает Амели, но в русской действительности, на Русском Севере, — говорит Пересильд. — Зоя — чудо. Чудо сама по себе: с ней происходит волшебство, и у нее появляется магическое молоко — некий образ любви, который помогает людям стать мягче, добрее, чище".

© Предоставлено SPPRКадр из фильма "Молоко"
Кадр из фильма Молоко
© Предоставлено SPPR
Кадр из фильма "Молоко"
Картина — своеобразная фантазия о некоем средстве, которое могло бы моментально сделать взрослого человека таким, каким бы он был, если бы в детстве получил достаточно любви. Режиссер Карен Оганесян создает волшебный мир. В нем с помощью молока (которое подразумевает материнскую любовь) люди начинают по-другому смотреть на мир. Получилась притча с юмором и удивительно красочной картинкой.
Кроме впечатляющего каста (Андрей Бурковский в роли партнера Зои, Юрий Колокольников — в образе маммолога-эксгибициониста, а еще директриса Елена Валюшкина и экспрессивный отец Гоша Куценко), внимания заслуживают живописные пейзажи и локации.
Стандартные многоэтажки, провинциальные дворы, школа, ничем не примечательная квартира удивительным образом преображаются благодаря операторской работе.
А диалоги и забавные ситуации делают картину душевной и не лишенной своеобразной философии.

А еще комедия, драма и сборник новелл

© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Махнемся телами"
Кадр из фильма Махнемся телами
© Предоставлено Capella Film
Кадр из фильма "Махнемся телами"
Кроме этого, в прокате — французская комедия, японский сборник новелл и американская драма про покер.
Если хочется веселья, а ждать очередную "Любовь-морковь" нет сил, идите на "Махнемся телами". Как ясно из названия, картина на довольно популярную в кино тему. Но здесь телами меняются все члены семьи и не раз: родители, трое детей и бабушка постоянно перемещаются друг в друга на протяжении всего фильма. Ждите фарса, комичных ситуаций и экстравагантных выходок. Конечно, в итоге каждый начинает по-настоящему узнавать и понимать другого.
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Махнемся телами"
Кадр из фильма Махнемся телами
1 из 3
Кадр из фильма "Махнемся телами"
© Предоставлено Capella Film
© Предоставлено Capella Film

Сцена из фильма "Махнемся телами"

Кадр из фильма Махнемся телами
2 из 3

Сцена из фильма "Махнемся телами"

© Предоставлено Capella Film
© Предоставлено Capella Film

Фрагмент фильма "Махнемся телами"

Кадр из фильма Махнемся телами
3 из 3

Фрагмент фильма "Махнемся телами"

© Предоставлено Capella Film
1 из 3
Кадр из фильма "Махнемся телами"
© Предоставлено Capella Film
2 из 3

Сцена из фильма "Махнемся телами"

© Предоставлено Capella Film
3 из 3

Фрагмент фильма "Махнемся телами"

© Предоставлено Capella Film
Британская драма "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком и Уиллемом Дефо расскажет про интриги в мире азартных игр. По своей сути картина — это еще боевик и триллер.
Режиссер Пол Шредер исследует тему искупления. Это история бывшего военного специалиста по проведению допросов, который не может простить себя за то, что совершил во время службы. Он стал профессиональным игроком в карты, но никак не может избавиться от призраков прошлого. Чтобы искупить грехи, он соглашается провернуть одну странную аферу.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" / Heidi Hartwig

Айзек в фильме "Холодный расчет"

Кадр из фильма Холодный расчет
1 из 3

Айзек в фильме "Холодный расчет"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" / Heidi Hartwig
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" / Heidi Hartwig

Шеридан и Айзек в фильме "Холодный расчет"

Кадр из фильма Холодный расчет
2 из 3

Шеридан и Айзек в фильме "Холодный расчет"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" / Heidi Hartwig
© Фото предоставлено кинокомпанией "Вольга" / Heidi HartwigСъемки фильма "Холодный расчет"
Съемки фильма Холодный расчет
3 из 3
Съемки фильма "Холодный расчет"
© Фото предоставлено кинокомпанией "Вольга" / Heidi Hartwig
1 из 3

Айзек в фильме "Холодный расчет"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" / Heidi Hartwig
2 из 3

Шеридан и Айзек в фильме "Холодный расчет"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" / Heidi Hartwig
3 из 3
Съемки фильма "Холодный расчет"
© Фото предоставлено кинокомпанией "Вольга" / Heidi Hartwig
А японский фильм "Случайность и догадка" Рюсукэ Хамагути, получивший Гран-при жюри Берлинале, состоит из нескольких трогательных новелл.
© Fictive (2021)

Кадр из фильма "Случайность и догадка"

Кадр из фильма Колеса удачи и фантазии
1 из 3

Кадр из фильма "Случайность и догадка"

© Fictive (2021)
© Fictive (2021)

Сцена из фильма "Случайность и догадка"

Кадр из фильма Колеса удачи и фантазии
2 из 3

Сцена из фильма "Случайность и догадка"

© Fictive (2021)
© Fictive (2021)

Фрагмент из фильма "Случайность и догадка"

Кадр из фильма Колеса удачи и фантазии
3 из 3

Фрагмент из фильма "Случайность и догадка"

© Fictive (2021)
1 из 3

Кадр из фильма "Случайность и догадка"

© Fictive (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Случайность и догадка"

© Fictive (2021)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Случайность и догадка"

© Fictive (2021)
В одной зритель будет наблюдать за неожиданным любовным треугольником, в другой — за соблазнением, а в третьей — за встречей, которая становится абсурдной из-за недопонимания. В этих историях режиссер размышляет о выборе, сожалениях, мечтах и реальности. Идеальный выбор фильма для дождливого дня.
Ирина Старшенбаум - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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