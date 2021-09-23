https://ria.ru/20210923/khischenie-1751405991.html

В Приморье заподозрили руководство фирмы в хищении средств по госконтракту

В Приморье заподозрили руководство фирмы в хищении средств по госконтракту - РИА Новости, 23.09.2021

В Приморье заподозрили руководство фирмы в хищении средств по госконтракту

Трое руководителей коммерческой организации во Владивостоке подозреваются в хищении более 2 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на поставку топлива в... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:21

2021-09-23T09:21

2021-09-23T09:22

происшествия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Трое руководителей коммерческой организации во Владивостоке подозреваются в хищении более 2 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на поставку топлива в бюджетные учреждения, сообщает региональное СУСК РФ.Согласно данным следствия, фигуранты вместо заявленного топлива экологического класса не ниже К 5 предоставляли организациям смесь, которая включала в себя судовое, авиационное и другое топливо низкого качества. Таким образом, они похитили деньги трех организаций.Возбуждено дело по статье "Мошенничество". По месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъята документация. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.Как сообщает региональное УМВД, преступление выявили оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю. Отмечается, что фигуранты похитили средства бюджетных учреждений, выделенные по госконтрактам."Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, превысил 2,6 миллиона рублей… Мероприятия, направленные на установление всех участников и обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются", - отмечает полиция.

https://ria.ru/20210301/srok-1599398085.html

приморский край

владивосток

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происшествия, приморский край, владивосток