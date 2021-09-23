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В Приморье заподозрили руководство фирмы в хищении средств по госконтракту
В Приморье заподозрили руководство фирмы в хищении средств по госконтракту - РИА Новости, 23.09.2021
В Приморье заподозрили руководство фирмы в хищении средств по госконтракту
Трое руководителей коммерческой организации во Владивостоке подозреваются в хищении более 2 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на поставку топлива в... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:21
2021-09-23T09:22
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Трое руководителей коммерческой организации во Владивостоке подозреваются в хищении более 2 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на поставку топлива в бюджетные учреждения, сообщает региональное СУСК РФ.Согласно данным следствия, фигуранты вместо заявленного топлива экологического класса не ниже К 5 предоставляли организациям смесь, которая включала в себя судовое, авиационное и другое топливо низкого качества. Таким образом, они похитили деньги трех организаций.Возбуждено дело по статье "Мошенничество". По месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъята документация. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.Как сообщает региональное УМВД, преступление выявили оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю. Отмечается, что фигуранты похитили средства бюджетных учреждений, выделенные по госконтрактам."Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, превысил 2,6 миллиона рублей… Мероприятия, направленные на установление всех участников и обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются", - отмечает полиция.
https://ria.ru/20210301/srok-1599398085.html
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происшествия, приморский край, владивосток
09:21 23.09.2021 (обновлено: 09:22 23.09.2021)
 
В Приморье заподозрили руководство фирмы в хищении средств по госконтракту

Руководство фирмы в Приморье заподозрили в хищениях при поставке топлива по госконтракту

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Трое руководителей коммерческой организации во Владивостоке подозреваются в хищении более 2 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на поставку топлива в бюджетные учреждения, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, в разные периоды времени руководитель коммерческой организации, учредитель и директор той же организации группой лиц организовали поставку топлива, заведомо не соответствующего класса, предусмотренного условием контракта, трем организациям – детскому медицинскому учреждению на сумму свыше 174 тысяч рублей, санаторию-профилакторию на сумму свыше 274 тысяч рублей и другой государственной организации на сумму свыше 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, фигуранты вместо заявленного топлива экологического класса не ниже К 5 предоставляли организациям смесь, которая включала в себя судовое, авиационное и другое топливо низкого качества. Таким образом, они похитили деньги трех организаций.
Возбуждено дело по статье "Мошенничество". По месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъята документация. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.
Как сообщает региональное УМВД, преступление выявили оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю. Отмечается, что фигуранты похитили средства бюджетных учреждений, выделенные по госконтрактам.
"Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, превысил 2,6 миллиона рублей… Мероприятия, направленные на установление всех участников и обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются", - отмечает полиция.
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ПроисшествияПриморский крайВладивосток
 
 
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