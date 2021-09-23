https://ria.ru/20210923/khakimov-1751483163.html

Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов

Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов - РИА Новости, 23.09.2021

Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов

Речи о признании талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) сейчас не идет, но важно налаживать контакты с Кабулом для... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:14

2021-09-23T16:14

2021-09-23T16:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Речи о признании талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) сейчас не идет, но важно налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи Афганистану, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов."Объективная реальность сегодня такова - то, что мы называем движением талибов, находится у власти. На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о налаживании контактов с теми, кто пришел к власти, с целью вовлечения в конструктивный диалог, потому что ключевой задачей остается содействие общеафганскому урегулированию", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210922/pismo-1751276326.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), афганистан, россия