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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210923/khakimov-1751483163.html
Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов
Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов - РИА Новости, 23.09.2021
Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов
Речи о признании талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) сейчас не идет, но важно налаживать контакты с Кабулом для... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:14
2021-09-23T16:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Речи о признании талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) сейчас не идет, но важно налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи Афганистану, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов."Объективная реальность сегодня такова - то, что мы называем движением талибов, находится у власти. На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о налаживании контактов с теми, кто пришел к власти, с целью вовлечения в конструктивный диалог, потому что ключевой задачей остается содействие общеафганскому урегулированию", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), афганистан, россия
16:14 23.09.2021
 
Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов

Спецпредставитель президента Хакимов: речи о признании талибов сейчас не идет

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Речи о признании талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) сейчас не идет, но важно налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи Афганистану, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов.
"Объективная реальность сегодня такова - то, что мы называем движением талибов, находится у власти. На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о налаживании контактов с теми, кто пришел к власти, с целью вовлечения в конструктивный диалог, потому что ключевой задачей остается содействие общеафганскому урегулированию", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанРоссия
 
 
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