https://ria.ru/20210923/khakimov-1751483163.html
Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов
Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов - РИА Новости, 23.09.2021
Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов
Речи о признании талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) сейчас не идет, но важно налаживать контакты с Кабулом для... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:14
2021-09-23T16:14
2021-09-23T16:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416104_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f761a1dd62f3a82ecf1b83bab306ed1.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Речи о признании талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) сейчас не идет, но важно налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи Афганистану, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов."Объективная реальность сегодня такова - то, что мы называем движением талибов, находится у власти. На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о налаживании контактов с теми, кто пришел к власти, с целью вовлечения в конструктивный диалог, потому что ключевой задачей остается содействие общеафганскому урегулированию", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210922/pismo-1751276326.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416104_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_48e26f88fb5a24e59eece1155ba72f57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, россия
Спецпредставитель президента ответил на вопрос о признании талибов
Спецпредставитель президента Хакимов: речи о признании талибов сейчас не идет
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Речи о признании талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) сейчас не идет, но важно налаживать контакты с Кабулом
для конструктивной помощи Афганистану
, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов
.
"Объективная реальность сегодня такова - то, что мы называем движением талибов, находится у власти. На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о налаживании контактов с теми, кто пришел к власти, с целью вовлечения в конструктивный диалог, потому что ключевой задачей остается содействие общеафганскому урегулированию", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН
c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России