https://ria.ru/20210923/kaluga-1751535974.html
В Калуге повысили финансирование дошкольных групп для инвалидов
В Калуге повысили финансирование дошкольных групп для инвалидов - РИА Новости, 23.09.2021
В Калуге повысили финансирование дошкольных групп для инвалидов
Депутаты Заксобрания Калужской области увеличили нормативы финансирования дошкольных групп для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:34
2021-09-23T21:34
2021-09-23T21:34
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КАЛУГА, 23 сен – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области увеличили нормативы финансирования дошкольных групп для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, это позволит привлечь в детсады дополнительные кадры, сообщает региональный парламент.В четверг в Заксобрании прошла первая сессия после летнего перерыва. Одним из первых решений депутатов стало принятие закона о повышении нормативов финансирования дошкольных групп для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья."Это позволит привлечь дополнительные кадры – педагогов, логопедов, психологов, чтобы эту группу детей особо поддержать", - заявил спикер Заксобрания Геннадий Новосельцев.Закон также предусматривает уменьшение нормативной наполняемости компенсирующих дошкольных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с 15 до 10 человек, а комбинированных групп для таких детей - с 20 до 15 человек.Кроме того, депутаты областного парламента поддержали инициативу о предоставлении льготы по налогу на имущество потребительским обществам, осуществляющим свою деятельность на территории сельских поселений Калужской области. По мнению Геннадия Новосельцева, это поможет развитию потребительской кооперации на селе. В регионе более 500 населенных пунктов с количеством жителей до 50 человек обслуживаются потребительской кооперацией."Коммерческий сектор в такие населенные пункты практически не идет. Норма прибыли там маленькая. У нас целые районы на юге, в частности Спас-Деменский, обладают широкой, развитой сетью потребкооперации, которая занимает буквально все сферы в сельских поселениях – и общепит, и торговлю, поэтому мы и дальше будем продолжать работу по поддержке потребительских обществ", - отметил председатель Заксобрания.
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общество, калужская область, россия
В Калуге повысили финансирование дошкольных групп для инвалидов
Калужские депутаты повысили финансирование дошкольных групп для инвалидов
КАЛУГА, 23 сен – РИА Новости.
Депутаты Заксобрания Калужской области
увеличили нормативы финансирования дошкольных групп для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, это позволит привлечь в детсады дополнительные кадры, сообщает региональный парламент.
В четверг в Заксобрании прошла первая сессия после летнего перерыва. Одним из первых решений депутатов стало принятие закона о повышении нормативов финансирования дошкольных групп для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
"Это позволит привлечь дополнительные кадры – педагогов, логопедов, психологов, чтобы эту группу детей особо поддержать", - заявил спикер Заксобрания Геннадий Новосельцев.
Закон также предусматривает уменьшение нормативной наполняемости компенсирующих дошкольных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с 15 до 10 человек, а комбинированных групп для таких детей - с 20 до 15 человек.
Кроме того, депутаты областного парламента поддержали инициативу о предоставлении льготы по налогу на имущество потребительским обществам, осуществляющим свою деятельность на территории сельских поселений Калужской области. По мнению Геннадия Новосельцева, это поможет развитию потребительской кооперации на селе. В регионе более 500 населенных пунктов с количеством жителей до 50 человек обслуживаются потребительской кооперацией.
"Коммерческий сектор в такие населенные пункты практически не идет. Норма прибыли там маленькая. У нас целые районы на юге, в частности Спас-Деменский, обладают широкой, развитой сетью потребкооперации, которая занимает буквально все сферы в сельских поселениях – и общепит, и торговлю, поэтому мы и дальше будем продолжать работу по поддержке потребительских обществ", - отметил председатель Заксобрания.