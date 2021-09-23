https://ria.ru/20210923/kaluga-1751535700.html

Новосельцев провел первую осеннюю сессию Калужского Заксобрания

Новосельцев провел первую осеннюю сессию Калужского Заксобрания - РИА Новости, 23.09.2021

Новосельцев провел первую осеннюю сессию Калужского Заксобрания

Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев в четверг провел первую осеннюю сессию регионального парламента, на заседании была создана... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:31

2021-09-23T21:31

2021-09-23T21:31

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КАЛУГА, 23 сен – РИА Новости. Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев в четверг провел первую осеннюю сессию регионального парламента, на заседании была создана комиссия по здравоохранению, сообщает пресс-служба законодательного органа.Спикер Заксобрания начал заседание с того, что поздравил партии, которые прошли в новый состав Государственной думы. Он отметил, что для регионального отделения "Единой России" приоритетом в работе и самой главной задачей остается исполнение наказов избирателей."Все наказы калужан собраны на сайте регионального отделения. Каждый житель Калужской области может зайти туда и посмотреть информацию по каждому району. Там есть все, что собирается делать партия "Единая Россия" в области в ближайшие четыре года", - сказал Новосельцев.На заседании депутаты утвердили состав комиссии по здравоохранению, которая будет заниматься подготовкой предложений и законопроектов, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи, а также анализом ситуации в сфере здравоохранения. В комиссию вошли шесть депутатов."В комиссию вошли все наши депутаты – врачи, а также председатель комитета по бюджету, финансам и налогам и председатель комитета по агропромышленному комплексу областного парламента. Не секрет, что именно в сельской местности проблема с оказанием первичной медицинской помощи стоит наиболее остро. Поэтому и был включен руководитель этого комитета – Елена Лошакова", - прокомментировал Геннадий Новосельцев.Он выразил уверенность, что работа комиссии послужит в помощь региональному министерству здравоохранения. "Все в комиссии - практики. Елена Алешина, например, - руководитель областной инфекционной больницы, которая не первый год стоит на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул спикер.

https://ria.ru/20210921/ekologiya-1751202155.html

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политика, калужская область, россия