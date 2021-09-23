Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210923/investportal-1751439935.html
Инвестпортал Москвы посещают 8,7 тысячи посетителей в день
Инвестпортал Москвы посещают 8,7 тысячи посетителей в день - РИА Новости, 23.09.2021
Инвестпортал Москвы посещают 8,7 тысячи посетителей в день
Инвестпортал Москвы, на котором доступно 30 онлайн-сервисов для предпринимателей, ежедневно посещают 8,7 тысячи уникальных пользователей, сообщил заместитель... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:47
2021-09-23T12:47
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751442053_0:0:1376:774_1920x0_80_0_0_ca8d2b0fc8adca7b3f761f9be884f89b.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Инвестпортал Москвы, на котором доступно 30 онлайн-сервисов для предпринимателей, ежедневно посещают 8,7 тысячи уникальных пользователей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Одним из популярных сервисов – "Линия прямых обращений", который упрощает взаимодействие бизнеса и власти, за семь лет предприниматели воспользовались более 12 тысяч раз.На линии можно получить разъяснение процедуры приобретения городской недвижимости с использованием цифровой подписи, консультацию по оформлению документации при участии кредитных организаций в оплате договоров на приобретение имущества, а также по возврату средств обеспечения участия в процедуре аукциона и по другим вопросам.
https://ria.ru/20210803/investportal-1744124818.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751442053_23:0:1272:937_1920x0_80_0_0_82b47106b36ab7bd0d098831ea32d639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
12:47 23.09.2021
 

Инвестпортал Москвы посещают 8,7 тысячи посетителей в день

© Инвестиционный портал города МосквыСкриншот сайта Инвестиционного портала города Москвы
Скриншот сайта Инвестиционного портала города Москвы
© Инвестиционный портал города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Инвестпортал Москвы, на котором доступно 30 онлайн-сервисов для предпринимателей, ежедневно посещают 8,7 тысячи уникальных пользователей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Одним из популярных сервисов – "Линия прямых обращений", который упрощает взаимодействие бизнеса и власти, за семь лет предприниматели воспользовались более 12 тысяч раз.
"Инвестпортал Москвы — это удобный способ для бизнеса получить необходимую консультацию. Ответ на запрос приходит пользователю на электронную почту, указанную при регистрации. Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней, но в среднем заявитель получает ответ в течение пяти дней", – приводятся слова Ефимова в пресс-релизе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
На линии можно получить разъяснение процедуры приобретения городской недвижимости с использованием цифровой подписи, консультацию по оформлению документации при участии кредитных организаций в оплате договоров на приобретение имущества, а также по возврату средств обеспечения участия в процедуре аукциона и по другим вопросам.
"Ежегодно популярность онлайн-сервисов портала увеличивается. Пятая часть от общего числа обращений на линию поступила в этом году - почти 2,4 тысячи обращений. Как правило, инвесторы интересуются процедурами проведения торгов, получением финансовой поддержки, организацией осмотра объектов, а также предлагают для рассмотрения инвестиционные проекты", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 11:31Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Число посещений инвестпортала Москвы превысило 14 миллионов
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36В S7 объявили название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
13:06В России разрабатывают новый закон о миграции
13:00На Украине произошло землетрясение
12:56Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19
Лента новостейМолния