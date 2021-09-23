https://ria.ru/20210923/investportal-1751439935.html

Инвестпортал Москвы посещают 8,7 тысячи посетителей в день

Инвестпортал Москвы посещают 8,7 тысячи посетителей в день - РИА Новости, 23.09.2021

Инвестпортал Москвы посещают 8,7 тысячи посетителей в день

Инвестпортал Москвы, на котором доступно 30 онлайн-сервисов для предпринимателей, ежедневно посещают 8,7 тысячи уникальных пользователей, сообщил заместитель... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:47

2021-09-23T12:47

2021-09-23T12:47

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Инвестпортал Москвы, на котором доступно 30 онлайн-сервисов для предпринимателей, ежедневно посещают 8,7 тысячи уникальных пользователей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Одним из популярных сервисов – "Линия прямых обращений", который упрощает взаимодействие бизнеса и власти, за семь лет предприниматели воспользовались более 12 тысяч раз.На линии можно получить разъяснение процедуры приобретения городской недвижимости с использованием цифровой подписи, консультацию по оформлению документации при участии кредитных организаций в оплате договоров на приобретение имущества, а также по возврату средств обеспечения участия в процедуре аукциона и по другим вопросам.

https://ria.ru/20210803/investportal-1744124818.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)