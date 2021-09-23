Инвестпортал Москвы посещают 8,7 тысячи посетителей в день
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Инвестпортал Москвы, на котором доступно 30 онлайн-сервисов для предпринимателей, ежедневно посещают 8,7 тысячи уникальных пользователей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Одним из популярных сервисов – "Линия прямых обращений", который упрощает взаимодействие бизнеса и власти, за семь лет предприниматели воспользовались более 12 тысяч раз.
"Инвестпортал Москвы — это удобный способ для бизнеса получить необходимую консультацию. Ответ на запрос приходит пользователю на электронную почту, указанную при регистрации. Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней, но в среднем заявитель получает ответ в течение пяти дней", – приводятся слова Ефимова в пресс-релизе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
На линии можно получить разъяснение процедуры приобретения городской недвижимости с использованием цифровой подписи, консультацию по оформлению документации при участии кредитных организаций в оплате договоров на приобретение имущества, а также по возврату средств обеспечения участия в процедуре аукциона и по другим вопросам.
"Ежегодно популярность онлайн-сервисов портала увеличивается. Пятая часть от общего числа обращений на линию поступила в этом году - почти 2,4 тысячи обращений. Как правило, инвесторы интересуются процедурами проведения торгов, получением финансовой поддержки, организацией осмотра объектов, а также предлагают для рассмотрения инвестиционные проекты", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.