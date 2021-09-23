https://ria.ru/20210923/investitsii-1751432889.html

Американский инвестор признал превосходство российского фондового рынка

Американский инвестор признал превосходство российского фондового рынка - РИА Новости, 23.09.2021

Американский инвестор признал превосходство российского фондового рынка

Исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс заявил, что российский фондовый рынок стал одной из самых привлекательных мировых площадок и... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:56

2021-09-23T11:56

2021-09-23T12:57

экономика

московская биржа

s&p 500

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584417708_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_d9bf879f677d7c74774549bb9cf199c0.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс заявил, что российский фондовый рынок стал одной из самых привлекательных мировых площадок и опередил по своим показателям американские индексы."В 2021 году российские акции опережают показатели компаний S&P 500. Американские параметры восстановили примерно 20 процентов за этот период, тогда как Московская биржа выросла более чем на 31 процент", — написал финансист в статье для Forbes.По его мнению, потенциал российской экономики не использован на полную. Он считает, что этот рост продолжится и в 2022 году благодаря притоку инвестиций. Эксперт также ожидает облегчения санкционного давления.Кроме того, Холмс утверждает, что российские бумаги сильно недооценены по сравнению с акциями японских, европейских и американских компаний.

https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа, s&p 500, россия