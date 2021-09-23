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Американский инвестор признал превосходство российского фондового рынка
Американский инвестор признал превосходство российского фондового рынка - РИА Новости, 23.09.2021
Американский инвестор признал превосходство российского фондового рынка
Исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс заявил, что российский фондовый рынок стал одной из самых привлекательных мировых площадок и... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:56
2021-09-23T12:57
экономика
московская биржа
s&p 500
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс заявил, что российский фондовый рынок стал одной из самых привлекательных мировых площадок и опередил по своим показателям американские индексы."В 2021 году российские акции опережают показатели компаний S&amp;P 500. Американские параметры восстановили примерно 20 процентов за этот период, тогда как Московская биржа выросла более чем на 31 процент", — написал финансист в статье для Forbes.По его мнению, потенциал российской экономики не использован на полную. Он считает, что этот рост продолжится и в 2022 году благодаря притоку инвестиций. Эксперт также ожидает облегчения санкционного давления.Кроме того, Холмс утверждает, что российские бумаги сильно недооценены по сравнению с акциями японских, европейских и американских компаний.
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экономика, московская биржа, s&p 500, россия
11:56 23.09.2021 (обновлено: 12:57 23.09.2021)
 
Американский инвестор признал превосходство российского фондового рынка

Инвестор Холмс: российский фондовый рынок превосходит показатели американского

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс заявил, что российский фондовый рынок стал одной из самых привлекательных мировых площадок и опередил по своим показателям американские индексы.
"В 2021 году российские акции опережают показатели компаний S&P 500. Американские параметры восстановили примерно 20 процентов за этот период, тогда как Московская биржа выросла более чем на 31 процент", — написал финансист в статье для Forbes.
По его мнению, потенциал российской экономики не использован на полную. Он считает, что этот рост продолжится и в 2022 году благодаря притоку инвестиций. Эксперт также ожидает облегчения санкционного давления.
Кроме того, Холмс утверждает, что российские бумаги сильно недооценены по сравнению с акциями японских, европейских и американских компаний.
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