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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/gubernator-1751465751.html
Губернатор Алтайского края откажется от мандата депутата заксобрания
Губернатор Алтайского края откажется от мандата депутата заксобрания - РИА Новости, 23.09.2021
Губернатор Алтайского края откажется от мандата депутата заксобрания
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, возглавивший партийный список "Единой России" на выборах в местное законодательное собрание (АКЗС) на прошедших... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:56
2021-09-23T14:56
выборы в государственную думу
политика
алтайский край
единая россия
лдпр
коммунисты россии
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, возглавивший партийный список "Единой России" на выборах в местное законодательное собрание (АКЗС) на прошедших выборах, откажется от своего места там, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев."Заявление об отказе от депутатского мандата Виктор Томенко в ближайшие дни направит в краевую избирательную комиссию", - заявил Негреев.В краевом избиркоме в четверг сообщают, что выборы в АКЗС признаны состоявшимися, а их результаты – действительными."Участие в голосовании приняли 39,75% избирателей. По краевому избирательному округу избрано 34 кандидата", - говорится в сообщении избиркома."Коммунисты России" и ЛДПР получили по 4 мандата по партийным спискам, "Справедливая Россия" - 5, КПРФ - 9, "Единая Россия" - 12.
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политика, алтайский край, единая россия, лдпр, коммунисты россии, виктор томенко
14:56 23.09.2021
 
Губернатор Алтайского края откажется от мандата депутата заксобрания

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко откажется от мандата депутата заксобрания

© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, возглавивший партийный список "Единой России" на выборах в местное законодательное собрание (АКЗС) на прошедших выборах, откажется от своего места там, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.
"Заявление об отказе от депутатского мандата Виктор Томенко в ближайшие дни направит в краевую избирательную комиссию", - заявил Негреев.
В краевом избиркоме в четверг сообщают, что выборы в АКЗС признаны состоявшимися, а их результаты – действительными.
"Участие в голосовании приняли 39,75% избирателей. По краевому избирательному округу избрано 34 кандидата", - говорится в сообщении избиркома.
"Коммунисты России" и ЛДПР получили по 4 мандата по партийным спискам, "Справедливая Россия" - 5, КПРФ - 9, "Единая Россия" - 12.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАлтайский крайЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииВиктор Томенко
 
 
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