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Губернатор Алтайского края откажется от мандата депутата заксобрания
Губернатор Алтайского края откажется от мандата депутата заксобрания - РИА Новости, 23.09.2021
Губернатор Алтайского края откажется от мандата депутата заксобрания
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, возглавивший партийный список "Единой России" на выборах в местное законодательное собрание (АКЗС) на прошедших... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:56
2021-09-23T14:56
2021-09-23T14:56
выборы в государственную думу
политика
алтайский край
единая россия
лдпр
коммунисты россии
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, возглавивший партийный список "Единой России" на выборах в местное законодательное собрание (АКЗС) на прошедших выборах, откажется от своего места там, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев."Заявление об отказе от депутатского мандата Виктор Томенко в ближайшие дни направит в краевую избирательную комиссию", - заявил Негреев.В краевом избиркоме в четверг сообщают, что выборы в АКЗС признаны состоявшимися, а их результаты – действительными."Участие в голосовании приняли 39,75% избирателей. По краевому избирательному округу избрано 34 кандидата", - говорится в сообщении избиркома."Коммунисты России" и ЛДПР получили по 4 мандата по партийным спискам, "Справедливая Россия" - 5, КПРФ - 9, "Единая Россия" - 12.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алтайский край, единая россия, лдпр, коммунисты россии, виктор томенко
Губернатор Алтайского края откажется от мандата депутата заксобрания
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко откажется от мандата депутата заксобрания