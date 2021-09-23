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Эксперт рассказал, как США помогли Саакашвили прослушивать оппонентов
Эксперт рассказал, как США помогли Саакашвили прослушивать оппонентов - РИА Новости, 23.09.2021
Эксперт рассказал, как США помогли Саакашвили прослушивать оппонентов
Оборудование для прослушки передали Грузии американцы в 2005 году, заявил РИА Новости руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:32
2021-09-23T15:32
в мире
грузия
сша
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости. Оборудование для прослушки передали Грузии американцы в 2005 году, заявил РИА Новости руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе Петр Мамрадзе, комментируя скандал с тайной слежкой.Скандал о возможной утечке информации из Службы госбезопасности разразился в Грузии в середине сентября, когда некоторые грузинские СМИ получили ссылку на тысячи документов, в том числе видео- и аудиофайлы. Среди документов были свидетельства предполагаемой прослушки разговоров иерархов грузинской православной церкви, журналистов и дипломатов, в том числе послов Евросоюза, Германии, Израиля, а также сотрудников посольства США в Тбилиси. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении тайны частной жизни в связи со сведениями о слежке за священниками."Я работал в соответствующих областях и знаю хорошо, что после приезда Буша в 2005 году американцы смонтировали и передали в дар Грузии соответствующую технику, потом (президент Грузии Михаил) Саакашвили докупил дополнительное оборудование и началась тотальная прослушка. Тогда власти с удовольствием говорили, что они прослушивали всех. Это и сейчас существует... Очень жаль что все это существовала и есть и сейчас", - сказал Мамрадзе.По словам эксперта, разосланные файлы были использованы как мощный удар против правительства и против церкви, с целью поссорить стороны."Настолько устало общество от таких компроматов и подслушанных материалов, что это вызывает у населения отвращение. Люди больше не интересуются тем, что там записано и кого как засняли", - добавил политолог.
https://ria.ru/20210922/proslushka-1751344069.html
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в мире, грузия, сша, евросоюз
15:32 23.09.2021
 
Эксперт рассказал, как США помогли Саакашвили прослушивать оппонентов

Аналитик Мамрадзе: оборудование для прослушки передали Грузии американцы в 2005 году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости. Оборудование для прослушки передали Грузии американцы в 2005 году, заявил РИА Новости руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе Петр Мамрадзе, комментируя скандал с тайной слежкой.
Скандал о возможной утечке информации из Службы госбезопасности разразился в Грузии в середине сентября, когда некоторые грузинские СМИ получили ссылку на тысячи документов, в том числе видео- и аудиофайлы. Среди документов были свидетельства предполагаемой прослушки разговоров иерархов грузинской православной церкви, журналистов и дипломатов, в том числе послов Евросоюза, Германии, Израиля, а также сотрудников посольства США в Тбилиси. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении тайны частной жизни в связи со сведениями о слежке за священниками.
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"Я работал в соответствующих областях и знаю хорошо, что после приезда Буша в 2005 году американцы смонтировали и передали в дар Грузии соответствующую технику, потом (президент Грузии Михаил) Саакашвили докупил дополнительное оборудование и началась тотальная прослушка. Тогда власти с удовольствием говорили, что они прослушивали всех. Это и сейчас существует... Очень жаль что все это существовала и есть и сейчас", - сказал Мамрадзе.
По словам эксперта, разосланные файлы были использованы как мощный удар против правительства и против церкви, с целью поссорить стороны.
"Настолько устало общество от таких компроматов и подслушанных материалов, что это вызывает у населения отвращение. Люди больше не интересуются тем, что там записано и кого как засняли", - добавил политолог.
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