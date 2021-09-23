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Лавров встретится в Нью-Йорке с Боррелем и главой МИД Японии

Лавров встретится в Нью-Йорке с Боррелем и главой МИД Японии - РИА Новости, 23.09.2021

Лавров встретится в Нью-Йорке с Боррелем и главой МИД Японии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт в четверг на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке встречи с главой европейской дипломатии Жозепом... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:49

2021-09-23T17:49

2021-09-23T17:49

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт в четверг на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, а также министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, сообщил журналистам источник в российской делегации.Ожидается также, что в четверг Лавров встретится с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом и главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, который ранее заявил, что планирует обсудить с российским министром СВПД, Афганистан, Ливию и Украину.Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН, 25 сентября министр выступит с речью на Генассамблее. Накануне Лавров встретился с генсеком НАТО, а также впервые провёл переговоры с новой главой МИД Британии Лиз Трасс.

https://ria.ru/20210922/borrel-1751343259.html

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