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Лавров встретится в Нью-Йорке с Боррелем и главой МИД Японии
Лавров встретится в Нью-Йорке с Боррелем и главой МИД Японии - РИА Новости, 23.09.2021
Лавров встретится в Нью-Йорке с Боррелем и главой МИД Японии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт в четверг на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке встречи с главой европейской дипломатии Жозепом... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:49
2021-09-23T17:49
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сергей лавров
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт в четверг на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, а также министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, сообщил журналистам источник в российской делегации.Ожидается также, что в четверг Лавров встретится с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом и главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, который ранее заявил, что планирует обсудить с российским министром СВПД, Афганистан, Ливию и Украину.Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН, 25 сентября министр выступит с речью на Генассамблее. Накануне Лавров встретился с генсеком НАТО, а также впервые провёл переговоры с новой главой МИД Британии Лиз Трасс.
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в мире, япония, оон, сирия, франция, мид франции‎, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, фейсал микдад, жан-ив ле дриан, жозеп боррель
17:49 23.09.2021
 
Лавров встретится в Нью-Йорке с Боррелем и главой МИД Японии

Лавров встретится на ГА ООН с главой евродипломатии Боррелем и главой МИД Японии Мотэги

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт в четверг на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, а также министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, сообщил журналистам источник в российской делегации.
Ожидается также, что в четверг Лавров встретится с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом и главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, который ранее заявил, что планирует обсудить с российским министром СВПД, Афганистан, Ливию и Украину.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН, 25 сентября министр выступит с речью на Генассамблее. Накануне Лавров встретился с генсеком НАТО, а также впервые провёл переговоры с новой главой МИД Британии Лиз Трасс.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:37
Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН
 
В миреЯпонияООНСирияФранцияМИД Франции‎Сергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНФейсал МикдадЖан-Ив Ле ДрианЖозеп Боррель
 
 
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