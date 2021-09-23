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Министр энергетики: Британия готовится к любому сценарию с ценами на газ
Министр энергетики: Британия готовится к любому сценарию с ценами на газ - РИА Новости, 23.09.2021
Министр энергетики: Британия готовится к любому сценарию с ценами на газ
Великобритания готовится к любому развитию событий с мировыми ценами на газ, заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:24
2021-09-23T15:24
экономика
природный газ
европа
великобритания
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ЛОНДОН, 23 сен – РИА Новости. Великобритания готовится к любому развитию событий с мировыми ценами на газ, заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг."У меня нет хрустального шара, я не делаю предсказаний относительно цен на газ, но очевидно, что мы готовимся к любому развитию событий", - заявил Квартенг в парламенте, отвечая на вопрос, какие ожидания у правительства Британии по ценам на газ и к чему оно готовится.Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров. Это на 75% ниже расчетной цены 21 сентября, которая приблизилась к отметке в 900 долларов. Стоимость фьючерса на торгах 15 сентября в моменте превышала рекордные 960 долларов за тысячу кубометров. Эксперты называли низкий уровень запасов газа в хранилищах одной из причин нынешних высоких цен на газ в ЕС.Газ имеет решающее значение для энергоснабжения Британии: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 году 38% спроса на газ в стране было использовано для отопления жилых помещений, 29% - для производства электроэнергии и 11% - для промышленного и коммерческого использования.Британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ, некоторые из них объявили, что не могут выполнить обязательства перед потребителями. Резкие скачки цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.В среду министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.
https://ria.ru/20210922/gaz-1751243233.html
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экономика, природный газ, европа, великобритания
15:24 23.09.2021
 
Министр энергетики: Британия готовится к любому сценарию с ценами на газ

Министр энергетики Квартенг: Британия готовится к любому развитию событий с ценами на газ

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Depositphotos / samot
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ЛОНДОН, 23 сен – РИА Новости. Великобритания готовится к любому развитию событий с мировыми ценами на газ, заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг.
"У меня нет хрустального шара, я не делаю предсказаний относительно цен на газ, но очевидно, что мы готовимся к любому развитию событий", - заявил Квартенг в парламенте, отвечая на вопрос, какие ожидания у правительства Британии по ценам на газ и к чему оно готовится.
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Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров. Это на 75% ниже расчетной цены 21 сентября, которая приблизилась к отметке в 900 долларов. Стоимость фьючерса на торгах 15 сентября в моменте превышала рекордные 960 долларов за тысячу кубометров. Эксперты называли низкий уровень запасов газа в хранилищах одной из причин нынешних высоких цен на газ в ЕС.
Газ имеет решающее значение для энергоснабжения Британии: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 году 38% спроса на газ в стране было использовано для отопления жилых помещений, 29% - для производства электроэнергии и 11% - для промышленного и коммерческого использования.
Британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ, некоторые из них объявили, что не могут выполнить обязательства перед потребителями. Резкие скачки цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.
В среду министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.
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