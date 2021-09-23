https://ria.ru/20210923/gaz-1751398273.html

Названа причина смерти пропавшего в Хакасии подростка

Названа причина смерти пропавшего в Хакасии подростка - РИА Новости, 23.09.2021

Названа причина смерти пропавшего в Хакасии подростка

Эксперт установил причину смерти подростка, тело которого обнаружили в Черногорске (Хакасия), сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T06:53

2021-09-23T06:53

2021-09-23T10:47

происшествия

черногорск

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Эксперт установил причину смерти подростка, тело которого обнаружили в Черногорске (Хакасия), сообщает региональное управление Следственного комитета.Тринадцатилетний мальчик 20 сентября ушел погулять и не вернулся. Его родители обратились в полицию, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Два дня спустя школьника нашли мертвым в гараже неподалеку от дома. При осмотре тела специалисты не выявили повреждений криминального характера. В гараже обнаружили газовый баллон, а экспертиза показала, что причиной смерти cтало отравление бытовым газом. Сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Дело поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20210831/smert-1747986897.html

черногорск

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, черногорск, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)