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Названа причина смерти пропавшего в Хакасии подростка
Названа причина смерти пропавшего в Хакасии подростка - РИА Новости, 23.09.2021
Названа причина смерти пропавшего в Хакасии подростка
Эксперт установил причину смерти подростка, тело которого обнаружили в Черногорске (Хакасия), сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T06:53
2021-09-23T10:47
происшествия
черногорск
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Эксперт установил причину смерти подростка, тело которого обнаружили в Черногорске (Хакасия), сообщает региональное управление Следственного комитета.Тринадцатилетний мальчик 20 сентября ушел погулять и не вернулся. Его родители обратились в полицию, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Два дня спустя школьника нашли мертвым в гараже неподалеку от дома. При осмотре тела специалисты не выявили повреждений криминального характера. В гараже обнаружили газовый баллон, а экспертиза показала, что причиной смерти cтало отравление бытовым газом. Сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Дело поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
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черногорск
республика хакасия
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происшествия, черногорск, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
06:53 23.09.2021 (обновлено: 10:47 23.09.2021)
 
Названа причина смерти пропавшего в Хакасии подростка

Пропавший в Хакасии подросток скончался из-за отравления бытовым газом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Эксперт установил причину смерти подростка, тело которого обнаружили в Черногорске (Хакасия), сообщает региональное управление Следственного комитета.
Тринадцатилетний мальчик 20 сентября ушел погулять и не вернулся. Его родители обратились в полицию, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Два дня спустя школьника нашли мертвым в гараже неподалеку от дома.
При осмотре тела специалисты не выявили повреждений криминального характера. В гараже обнаружили газовый баллон, а экспертиза показала, что причиной смерти cтало отравление бытовым газом.
Сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Дело поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 13:49
В Подмосковье подросток умер, отравившись освежителем воздуха
 
ПроисшествияЧерногорскРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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