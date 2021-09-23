Бирюков: энергетики дадут необходимую мощность технологической долине МГУ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечат необходимой мощностью технологическую долину МГУ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время ведется работа по реализации проекта развития территорий МГУ имени Ломоносова, он включает строительство новых научных кластеров, деятельность которых потребует дополнительных энергомощностей и создания соответствующей инфраструктуры. Запланировано строительство восьми распределительных трансформаторных подстанций, прокладка дополнительных питающих кабельных линий, ориентировочной протяженностью более 113 километров", - отметил Петр Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что строительно-монтажные работы стартуют в декабре этого года. Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт.
"Технологическое присоединение новых объектов главного вуза страны будет выполнено с применением оборудования 20 кВ. Его основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности, что важно при организации электроснабжения крупных городских объектов", - рассказал он.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новый научный квартал обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.