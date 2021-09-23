https://ria.ru/20210923/energetiki-1751458883.html

Бирюков: энергетики дадут необходимую мощность технологической долине МГУ

Бирюков: энергетики дадут необходимую мощность технологической долине МГУ - РИА Новости, 23.09.2021

Бирюков: энергетики дадут необходимую мощность технологической долине МГУ

Столичные энергетики обеспечат необходимой мощностью технологическую долину МГУ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:21

2021-09-23T14:21

2021-09-23T14:21

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечат необходимой мощностью технологическую долину МГУ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что строительно-монтажные работы стартуют в декабре этого года. Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новый научный квартал обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://ria.ru/20210116/stroitelstvo-1593327102.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков